Công ty TNHH Trung Linh Phát (gọi tắt Công ty Trung Linh Phát) hoạt động trong lĩnh vực thương mại xăng dầu, có trụ sở tại số 8, đường Tràng An, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Văn Dân, Chủ tịch HĐQT.

Theo VietinBank, việc thẩm định giá trị thị trường khoản nợ của Công ty Trung Linh Phát làm cơ sở xác định giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá công khai khoản nợ.

Theo đó, tổng nghĩa vụ nợ của Trung Linh Phát tại VietinBank Hà Giang tính đến 1/12/2025 lên đến hơn 1.021 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ nghìn tỷ trên gồm: 4 quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của Trung Linh Phát tại tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Ninh Bình; 1 quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Sáu tại 141 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TPHCM; 6 sổ tiết kiệm có kỳ hạn do Ngân hàng MB Chi nhánh Ninh Bình phát hành, thuộc sở hữu của bà Phạm Thị Linh.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn bao gồm hàng tồn kho; quyền tài sản, quyền phải thu phát sinh từ các hợp đồng kinh tế thuộc sở hữu của Công ty TNHH Trung Linh Phát.

Trước đó, vào tháng 9/2024, VietinBank Hà Giang từng thông báo bán tài sản đảm bảo của Trung Linh Phát, gồm 9 nhà đất và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Hòa Bình (nay là Phú Thọ) và Ninh Bình (cũ), theo hình thức thỏa thuận. Toàn bộ số tiền thu được dùng để thanh toán nợ vay tại VietinBank Hà Giang.

Cũng trong năm 2024, Ngân hàng Agribank đã tổ chức bán đấu giá các quyền sử dụng đất, phương tiện vận tải, trạm bơm xăng của Trung Linh Phát để thu hồi nợ xấu.

Công ty TNHH Trung Linh Phát được thành lập năm 2009, từng là nhà phân phối xăng dầu lớn tại nhiều tỉnh phía Bắc và khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, đến tháng 11/2024, Bộ Công Thương đã thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của công ty.