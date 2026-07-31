Theo đó, từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/7/2028, các ngân hàng chỉ phải khấu trừ 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính LDR.

Trước đó, Thông tư số 25/2026/TT-NHNN quy định khấu trừ 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước, đồng nghĩa chỉ 20% số tiền này được tính vào tổng tiền gửi. Với quy định mới, tỷ lệ được tính vào tổng tiền gửi tăng lên 50%.

Việc điều chỉnh giúp các ngân hàng có thêm dư địa cho vay, đặc biệt là những ngân hàng nhận lượng lớn tiền gửi của Kho bạc Nhà nước như Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank. Qua đó, chính sách góp phần hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng và cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/7/2028.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại có nhận tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước phải chủ động theo dõi, đánh giá và kiểm soát chênh lệch về quy mô, kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và việc sử dụng vốn.

Quyết định trên tiếp nối một số chính sách hỗ trợ nguồn vốn và thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Trong đó, Thông tư số 25/2026/TT-NHNN nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Bên cạnh đó, NHNN đã ban hành Văn bản số 5386/NHNN-TD về cấp tín dụng đối với các dự án theo kiến nghị của doanh nghiệp. Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP về sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi, nhằm bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng và phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.