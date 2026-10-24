Agribank Chi nhánh Tràng An vừa thông báo tổ chức đấu giá một căn biệt thự tại khu đô thị Ciputra (Hà Nội), với giá khởi điểm 170 tỷ đồng, nhằm thu hồi nợ của hai doanh nghiệp.

Agribank Chi nhánh Tràng An vừa thông báo tổ chức đấu giá tài sản để thu hồi nợ của hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Thương mại Thành An và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Dung Phát.

Tài sản đấu giá là biệt thự số 29 lô Q-M3, thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long (khu đô thị Ciputra), phường Phú Thượng, TP Hà Nội.

Biệt thự có diện tích đất 400,6m2, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, với tổng diện tích xây dựng 607m2. Công trình hoàn thành năm 2014, được cải tạo, sửa chữa lớn vào năm 2020. Theo thông tin công bố, biệt thự hiện vẫn được sử dụng bình thường.

Giá khởi điểm của tài sản là 170 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước 34 tỷ đồng theo điều kiện của thông báo đấu giá.

Các căn biệt thự tại Khu đô thị Ciputra có diện tích từ 150m2 đến 800m2. Theo một số tin rao bán bất động sản, giá chào bán biệt thự tại Ciputra dao động trong khoảng 120-500 tỷ đồng, tùy diện tích, vị trí và hiện trạng.

Ngoài tài sản tại Hà Nội, Agribank Chi nhánh Bắc TPHCM cũng thông báo tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Vận chuyển Đường sắt Hướng Dương, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường sắt.

Khoản nợ có giá trị được công bố là 80 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm là bất động sản tại 24 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Thuận, TPHCM. Diện tích tài sản là 464,6m2 đất sử dụng riêng.

Theo thông tin về hiện trạng tài sản, công trình gắn liền với đất đã bị phá dỡ hoàn toàn so với thời điểm nhận thế chấp; hiện khu đất để trống.

Khoản nợ được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 59,12 tỷ đồng. Việc đấu giá được thực hiện theo hiện trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn được nêu trong hồ sơ. Người tham gia cần nghiên cứu kỹ hồ sơ và điều kiện đấu giá trước khi đăng ký.

Giá khởi điểm của khoản nợ là 59,12 tỷ đồng.