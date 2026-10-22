Trước việc một số ngân hàng còn lơ là chuyện đảm bảo an toàn mạng, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thẳng thắn cho rằng nếu không đảm bảo an ninh mạng thì nên đóng Mobile Banking để cho giao dịch tại quầy.

Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh hoạt động ngân hàng ngày càng phụ thuộc vào công nghệ số, dữ liệu và các hệ sinh thái kết nối. Một sự cố an ninh mạng không chỉ ảnh hưởng đến bộ phận công nghệ thông tin mà còn có thể tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, uy tín và niềm tin của khách hàng.

Theo ông Phạm Tiến Dũng, hệ thống ngân hàng hiện xử lý khoảng 100 triệu giao dịch thanh toán mỗi ngày, với tổng giá trị khoảng 1,2 triệu tỷ đồng. Quy mô giao dịch lớn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực vận hành, quản trị rủi ro và bảo đảm an toàn hệ thống.

Nếu giai đoạn trước, chuyển đổi số chủ yếu tập trung vào số hóa quy trình và đưa dịch vụ lên môi trường trực tuyến, thì giai đoạn tiếp theo cần hướng tới khai thác dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển các mô hình hoạt động thông minh.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, hệ thống ngân hàng hiện xử lý khoảng 100 triệu giao dịch thanh toán mỗi ngày, với tổng giá trị khoảng 1,2 triệu tỷ đồng. Quy mô giao dịch lớn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực vận hành, quản trị rủi ro và bảo đảm an toàn hệ thống.

Phó Thống đốc nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh của ngân hàng không còn nằm ở việc ứng dụng nhiều công nghệ hơn, mà ở khả năng biến dữ liệu thành giá trị, chuyển công nghệ thành năng suất và hiệu quả hoạt động, đồng thời củng cố niềm tin khách hàng.

AI cũng cần tạo ra giá trị thực chất, thay vì chỉ tạo ấn tượng về công nghệ. Việc ứng dụng AI phải gắn với chiến lược phát triển, quy trình nghiệp vụ, nguồn nhân lực và mô hình quản trị của từng tổ chức tín dụng.

Càng số hóa, ngân hàng càng phải bảo vệ niềm tin khách hàng

Theo ông Phạm Tiến Dũng, niềm tin vốn là nền tảng của hoạt động ngân hàng. Trong môi trường số, niềm tin không chỉ đến từ uy tín tổ chức mà còn được xây dựng qua khả năng bảo vệ tài sản, dữ liệu và quyền lợi khách hàng trong từng giao dịch.

Thời gian qua, ngành ngân hàng đã tập trung củng cố nền tảng định danh, xác thực, làm sạch dữ liệu và tăng cường cảnh báo sớm đối với những giao dịch có dấu hiệu rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng cung cấp tính năng giúp khách hàng chủ động thiết lập biện pháp bảo vệ tài khoản. Trong đó có cơ chế thiết lập thời gian chờ đối với giao dịch chuyển tiền lần đầu, có thể lên tới 24 giờ trước khi người nhận được tiền.

Những giải pháp này cho thấy bảo đảm an toàn ngân hàng số không thể là nhiệm vụ thực hiện một lần, mà phải liên tục được nâng cấp để thích ứng với công nghệ và các hình thức tấn công ngày càng phức tạp.

Tại hội thảo, TS Đào Minh Tú, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, cho rằng ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số và AI.

Theo ông Tú, AI tạo sinh (GenAI) và các hệ sinh thái trợ lý ảo (AI Agent) đang dần trở thành thành phần quan trọng trong chiến lược vận hành, sáng tạo giá trị của ngân hàng hiện đại.

AI không chỉ hỗ trợ nhận diện khách hàng điện tử (eKYC) hay trả lời tự động, mà còn được ứng dụng để cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu thẩm định tín dụng và tự động hóa quy trình nội bộ. Theo thông tin được chia sẻ tại hội thảo, các ứng dụng này giúp nhiều ngân hàng tiết kiệm từ 20% đến 40% chi phí vận hành.

AI phải đi cùng năng lực phòng thủ chủ động

Chia sẻ về hành trình chuyển đổi sang ngân hàng thông minh, ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank, cho biết ngân hàng đã triển khai hơn 60 ứng dụng AI tại 13 khối nghiệp vụ. Trong đó, 450 cán bộ công nghệ thông tin ứng dụng AI xuyên suốt vòng đời phần mềm, giúp giảm 50% thời gian xử lý và tăng năng suất từ 2 đến 3 lần.

TPBank hiện có 18 triệu khách hàng, với 99,5% giao dịch được thực hiện qua kênh số. Theo ông Hưng, sự kết hợp giữa công nghệ AI, văn hóa dữ liệu và năng lực kiểm soát của con người là yếu tố quan trọng để chuyển quy mô thành lợi thế cạnh tranh bền vững.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến, giả mạo danh tính và tấn công sử dụng AI ngày càng phức tạp, ông Lê Quang Hà, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An ninh mạng Viettel, đề xuất chiến lược chuyển từ phòng thủ truyền thống sang bảo vệ chủ động. Trọng tâm là xây dựng năng lực giám sát liên tục, phát hiện sớm mối đe dọa, ứng phó sự cố và duy trì hoạt động của các dịch vụ thiết yếu. Theo đó, việc ứng dụng phân tích hành vi, phát hiện bất thường và tình báo mối đe dọa đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ giao dịch, đảm bảo trải nghiệm ngân hàng số liền mạch và củng cố niềm tin khách hàng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank chia sẻ rằng trong kỷ nguyên AI, niềm tin số chính là nền tảng cốt lõi để phát triển ngân hàng số an toàn, bền vững và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Hướng tới mô hình “bảo mật thông minh”, ngân hàng đang ứng dụng AI để nhận diện rủi ro theo thời gian thực, xác thực thích ứng và chủ động ngăn chặn gian lận trước khi ảnh hưởng đến khách hàng. Thông qua việc kết hợp eKYC, xác thực sinh trắc học, công nghệ chống giả mạo, VNeID, các phương thức thanh toán số hiện đại cùng mô hình bảo mật đa lớp, Nam A Bank hướng đến trải nghiệm giao dịch nhanh chóng, thuận tiện nhưng vẫn an toàn và tin cậy.

Trong dài hạn, Nam A Bank định hướng phát triển mô hình AI-Ready Bank, đưa AI vào vận hành, quản trị rủi ro và phục vụ khách hàng, hướng tới mục tiêu Trusted Digital Banking, nơi công nghệ không chỉ tạo ra tốc độ mà còn củng cố niềm tin của khách hàng.

Smart Banking 2026 diễn ra dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với sự tham gia của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn IEC trong vai trò phối hợp tổ chức. Hội thảo tập trung vào chủ đề định hình kỷ nguyên mới của ngành ngân hàng dựa trên AI, niềm tin khách hàng và khả năng chống chịu số.

Những thông điệp tại sự kiện cho thấy, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng AI và mở rộng dịch vụ trực tuyến, các ngân hàng cần coi an ninh mạng là năng lực cốt lõi. Công nghệ chỉ có thể tạo ra giá trị bền vững khi đi cùng khả năng kiểm soát rủi ro và bảo vệ khách hàng.