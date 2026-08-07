Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Công an thiết lập cơ chế ngăn chặn "nóng" tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, thu hồi tài sản cho người dân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại phiên họp thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia ngày 6/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đánh giá: trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác bảo đảm an ninh mạng quốc gia đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

Năng lực giám sát, phát hiện, cảnh báo, ứng cứu và bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu được tăng cường; tăng cường công tác quản lý nhà nước, đấu tranh có hiệu quả với các thông tin xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về an ninh mạng đạt nhiều kết quả tích cực; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng đạt nhiều kết quả cụ thể; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nhân lực có bước phát triển, hợp tác quốc tế được tăng cường.

Theo Báo điện tử Chính phủ, Thủ tướng đánh giá trong giai đoạn tới, sự cạnh tranh giữa các quốc gia trên không gian mạng không chỉ về công nghệ, mà còn về khả năng kiểm soát dữ liệu, nền tảng, tiêu chuẩn, chuỗi cung ứng, năng lực tính toán, trí tuệ nhân tạo và mật mã.

Tấn công mạng, gián điệp mạng, chiến tranh thông tin, thao túng nhận thức và tội phạm công nghệ cao tiếp tục đan xen, đặt ra những thách thức rất lớn với bảo đảm an ninh mạng nói riêng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia nói chung.

Tại buổi họp này, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến, hoàn thành trong Quý IV/2026.

Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an trao đổi thông tin, thiết lập cơ chế ngăn chặn "nóng" tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, thu hồi tài sản cho người dân, hoàn thành trong Quý IV/2026.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá trong giai đoạn tới, sự cạnh tranh giữa các quốc gia trên không gian mạng không chỉ về công nghệ, mà còn về khả năng kiểm soát dữ liệu, nền tảng, tiêu chuẩn, chuỗi cung ứng, năng lực tính toán, trí tuệ nhân tạo và mật mã. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.