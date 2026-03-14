Agribank Chi nhánh Sài Gòn vừa thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ có tài sản bảo đảm của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro). Khoản nợ phát sinh từ Hợp đồng tín dụng ký ngày 26/4/2023 giữa NSH Petro và Agribank Sài Gòn.

Trong hai năm 2023-2024, ngân hàng đã giải ngân 23 lần cho doanh nghiệp.

Khoản nợ có dư nợ gốc là 1.301 tỷ đồng, nợ lãi 180 tỷ đồng.

Mức giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 1.396 tỷ đồng. Giá khởi điểm được xác định theo hiện trạng hồ sơ pháp lý của khoản nợ và các tài sản bảo đảm liên quan.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ bao gồm: 14 cửa hàng xăng dầu tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực ĐBSCL; 8 quyền sử dụng đất, trong đó có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là một khách sạn thuộc sở hữu của công ty; Dự án Vàm Láng - Gò Công Đông (tỉnh Đồng Tháp); trái phiếu Agribank.

Ngoài ra còn bao gồm hàng hóa trong kho bãi là xăng A92 và MTBE (một hợp chất hữu cơ lỏng dùng làm phụ gia nhiên liệu), được thế chấp theo 3 hợp đồng khác nhau.

Một cửa hàng bán lẻ xăng dầu của NSH Petro. Ảnh: NSH Petro.

Để thu hồi khoản nợ xấu của Công ty Nam Sông Hậu, tháng 9/2025 Agribank Sài Gòn đã có đơn khởi kiện khách hàng tại Tòa án Nhân dân khu vực 14 - Cần Thơ. Đây cũng là thời điểm ngân hàng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ này.

Công ty Nam Sông Hậu (NSH Petro) có địa chỉ tại xã Châu Thành, TP Cần Thơ, là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có tiếng tại khu vực ĐBSCL.

Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2012 để thực hiện dự án “Xây dựng kho cảng xăng dầu Nam Sông Hậu với quy mô 50.000m3” đặt tại tỉnh Hậu Giang (nay là TP Cần Thơ).

Người đại diện theo pháp luật là ông Mai Văn Huy - Chủ tịch HĐQT.

NSH Petro hiện sở hữu 67 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 550 đại lý tại khu vực ĐBSCL. Đại gia này còn sở hữu hệ thống 9 kho cầu cảng với tổng sức chứa trên 500.000 m3.

Lĩnh vực hoạt động chính của NSH Petro là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc - hóa dầu, LPG, gas… Ngoài ra, công ty còn đầu tư vào các lĩnh vực như thiết kế, xây dựng, bất động sản, chăn nuôi thủy sản, du lịch, nhà hàng khách sạn, trạm dừng nghỉ.

NSH Petro từng niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE với mã chứng khoán PSH. Tuy nhiên, do thua lỗ kéo dài nên PSH đã chuyển sang niêm yết trên sàn Upcom từ tháng 3/2025 và đang trong diện bị hạn chế giao dịch.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tiếp tục âm 171 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước âm 212 tỷ đồng).

Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu là doanh thu không đủ bù đắp chi phí hoạt động.

Ngoài NSH Petro, một đại gia xăng dầu ở Cần Thơ là CTCP Dầu khí Đông Phương (Orient Oil) cũng đang có khoản nợ hơn 1.300 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV. Ngân hàng đang làm thủ tục để chuẩn bị bán đấu giá khoản nợ này.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ của Orient Oil tại BIDV gồm nhiều bất động sản và Nhà máy sản xuất Dầu khí Đông Phương (chế biến Condensate - khí ngưng tụ), công suất 130.000 tấn/năm tại TP Cần Thơ.