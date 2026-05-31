Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến rộng rãi về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Thời hạn lấy ý kiến đến hết ngày 3/6/2026.

Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 4 Nghị định 24 theo hướng quản lý hoạt động kinh doanh vàng nhằm phát triển ổn định và bền vững thị trường vàng.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được NHNN cấp giấy phép. Hoạt động mua, bán vàng nguyên liệu của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại sản xuất vàng miếng được thực hiện theo quy định tại nghị định này.

Hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ không phải là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải tuân thủ quy định về chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa, niêm yết giá, hóa đơn, chứng từ, thuế... và pháp luật khác có liên quan.

Việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 14 Nghị định 24 gồm:

Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ, có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài được NHNN xem xét cấp giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm khi nhu cầu tạm nhập nguyên liệu này phù hợp với hợp đồng gia công. Lượng vàng nhập khẩu chỉ được sử dụng để thực hiện hợp đồng gia công và tái xuất sản phẩm theo quy định.

Hằng năm, NHNN xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài căn cứ vào năng lực sản xuất, tình hình thực hiện hợp đồng gia công hoặc hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ và báo cáo tình hình xuất khẩu sản phẩm này của năm trước, nếu có; nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phù hợp với hợp đồng gia công hoặc hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ.

Vàng nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất, gia công sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ xuất khẩu theo hợp đồng làm căn cứ cấp phép; không được bán, chuyển giao, sử dụng vào mục đích khác trừ trường hợp được NHNN chấp thuận.

Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại vàng sau đây được thực hiện theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, pháp luật về hải quan và các quy định chuyên ngành có liên quan:

Vàng nguyên liệu dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng, dây, ống và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm.

Vàng sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị y tế, dụng cụ y tế.

Doanh nghiệp vàng xây dựng hệ thống thông tin để xử lý, lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu về xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, sử dụng, tồn kho vàng nguyên liệu nhập khẩu; dữ liệu giao dịch mua, bán vàng nguyên liệu; thực hiện kết nối, cung cấp thông tin cho NHNN.

Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 16 theo hướng NHNN thực hiện thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng đối với hoạt động sản xuất; kinh doanh; xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu; việc chấp hành quy định về cấp phép, hạn mức, báo cáo, mua, bán, sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu và hoạt động kinh doanh vàng.

Về chế độ báo cáo, các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh vàng phải thực hiện báo cáo tình hình: sản xuất, mua, bán vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng; mua, bán, sử dụng, tồn kho vàng nguyên liệu nhập khẩu; thực hiện hợp đồng gia công, hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ đối với trường hợp được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và tình hình bán vàng nguyên liệu nhập khẩu.