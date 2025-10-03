Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP (Nghị định 232) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu cho các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Tại họp báo quý III/2025 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sáng 3/10, ông Đào Xuân Tuấn - Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN - cho rằng đây là chủ trương lớn, được kỳ vọng tạo bước thay đổi căn bản trên thị trường vàng.

Ông cho biết NHNN sẽ ban hành thông tư hướng dẫn vào ngày 10/10, cùng thời điểm nghị định chính thức có hiệu lực, để có thể triển khai ngay.

Buổi họp báo do Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà chủ trì. Ảnh: NHNN

Điều dư luận quan tâm là tăng nguồn cung vàng. Ông Tuấn khẳng định việc cấp phép và hạn mức nhập khẩu vàng chính là mục tiêu trọng tâm của cơ quan quản lý.

"NHNN luôn coi trọng tính công khai, minh bạch trong việc cấp hạn mức, bảo đảm nguyên tắc minh bạch trên thị trường", Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối nhấn mạnh và cho rằng khi các văn bản này chính thức đi vào cuộc sống, thị trường vàng sẽ minh bạch hơn.

Nghị định 232/2025/NĐ-CP xóa bỏ độc quyền nhà nước về sản xuất vàng miếng, cấp phép cho các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đáp ứng đủ điều kiện để sản xuất vàng miếng và mở rộng quyền xuất khẩu, nhập khẩu vàng.

Dự thảo thông tư hướng dẫn của NHNN nêu rõ, chậm nhất là ngày 15/11 hàng năm, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đã được cấp phép cần gửi hồ sơ về nhu cầu hạn mức xuất, nhập vàng đến NHNN.

Cụ thể, đơn vị muốn tham gia sản xuất vàng miếng phải nộp hồ sơ gồm đơn đề nghị, tài liệu chứng minh vốn điều lệ, quy định nội bộ về quy trình sản xuất, cùng tài liệu khắc phục sau thanh tra (nếu có).

Một tháng sau, trước ngày 15/12, NHNN sẽ cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.