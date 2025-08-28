Tăng cung, thị trường vàng bớt ‘nóng’

Sau hơn 13 năm, thị trường vàng sẽ có thêm nhiều thương hiệu vàng miếng, chấm dứt tình trạng độc quyền của SJC. Các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện cũng được cấp phép sản xuất vàng miếng.

Đây là quy định trong Nghị định số 232 vừa được Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Chia sẻ với PV VietNamNet, TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, đánh giá, những thay đổi này sẽ làm cho thị trường vàng minh bạch hơn; đồng thời góp phần tăng nguồn cung vàng, giảm tình trạng buôn lậu qua biên giới, giúp ngân hàng Trung ương kiểm soát ngoại tệ vào - ra từ xuất khẩu vàng.

Quan trọng hơn, việc chấm dứt độc quyền vàng miếng sẽ giúp thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, không còn mức cao vô lý như hiện nay.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh thời gian qua chủ yếu do tình trạng nguồn cung khan hiếm. Ảnh: Minh Hiền

“Giá vàng trong nước sắp tới sẽ giảm. Các ngân hàng thương mại vốn quen với giao dịch USD hàng ngày với quốc tế, nắm rõ giá cả cũng như phương thức mua bán nên có thể thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu vàng rất nhanh. Vấn đề còn lại là Ngân hàng Nhà nước có cấp phép nhanh hay không”, ông Nghĩa nói.

Theo chuyên gia Lê Xuân Nghĩa, việc quy định ngân hàng thương mại có vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên, sẽ có khoảng 5-6 ngân hàng, cùng với các doanh nghiệp kinh doanh vàng, được phép xuất nhập khẩu vàng. Khi đó, có thể thành lập sàn vàng vật chất để đấu giá, kiểm định chất lượng vàng theo chuẩn quốc tế, qua đó giúp giá vàng trong nước bám sát giá vàng quốc tế từng ngày, từng giờ.

“Sàn giao dịch vàng sẽ đấu giá mua sỉ, sau đó các đơn vị này phân phối lại cho cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Nhờ vậy, giá cả minh bạch hơn, tạo thị trường vàng thông suốt từ khâu nhập khẩu về sàn đến điểm bán lẻ. Cùng với đó, việc quản lý tiền tệ, thuế sẽ rất thuận lợi nếu tương lai hình thành được sàn giao dịch vàng”, ông Nghĩa phân tích.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho hay, thời gian qua, giá vàng SJC trong nước tăng nóng và gần như tách biệt hoàn toàn so với giá thế giới. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung khan hiếm. Khoảng một năm nay, Ngân hàng Nhà nước không bán vàng SJC bình ổn cho các ngân hàng Big4 và Công ty SJC.

Trong khi đó, nhu cầu mua vàng vẫn rất cao. Sự mất cân đối cung - cầu đã đẩy giá vàng trong nước lên mức kỷ lục.

Trong bối cảnh này, theo ông Phương, việc ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung, trong đó có nội dung xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC, sẽ mở ra cơ hội để thị trường có thêm nhiều thương hiệu vàng miếng khác. Các ngân hàng, doanh nghiệp đáp ứng điều kiện có thể sản xuất vàng miếng, giúp gia tăng sự lựa chọn và tạo cạnh tranh.

Tuy vàng miếng SJC vẫn chiếm tới 80% thị phần và thói quen tiêu dùng khó thay đổi trong ngắn hạn, nhưng sự xuất hiện của các thương hiệu khác sẽ tạo ra cạnh tranh, mang lại nhiều lựa chọn cho người mua.

"Quan trọng hơn, Nghị định 232 cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để các doanh nghiệp sản xuất vàng miếng. Nhờ đó, SJC cũng như các doanh nghiệp khác có thể chủ động cân đối nhu cầu và nguồn cung để xin cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng miếng cung ứng ra thị trường", ông Phương đánh giá.

Khi nào giá vàng giảm xuống 100 triệu đồng/lượng?

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng, quy định mới về xóa bỏ độc quyền vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu “cởi trói” đáng kể cho thị trường, khắc phục tình trạng khan hiếm vàng miếng, vàng nhẫn, vàng trang sức... tồn tại hơn 13 năm qua kể từ khi ban hành Nghị định 24.

"Khi nguồn cung được cải thiện, tình trạng khan hiếm giảm, thị trường bớt khát vàng và sẽ hạ nhiệt, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện lên tới 18-19 triệu đồng/lượng", ông Phương nói.

Tuy vậy, vị chuyên gia lưu ý, thị trường sẽ có độ trễ nhất định. "Trong ngắn hạn, chênh lệch giá khó thể từ 20 triệu đồng/lượng rút ngay xuống 9-10 triệu đồng, mà sẽ thu hẹp dần. Cần vài tháng để mức chênh lệch về khoảng 7-8 triệu đồng/lượng", ông Phương phân tích.

Theo ông, việc nhập khẩu, sản xuất vàng cần quy trình đăng ký quota và phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, nên nhanh nhất cũng phải đến khoảng tháng 10 mới có thể vận hành cơ chế trơn tru. Khi đó, nguồn vàng nhập khẩu về sản xuất và cung ứng ra thị trường sẽ mất thêm 2-3 tuần nữa.

Tuy nhiên, ngay khi nghị định được ban hành, yếu tố tâm lý trên thị trường đã thay đổi. Người mua không còn tâm lý “mua vàng bằng mọi giá”, trong khi những nhà đầu tư nắm giữ vàng SJC đang muốn bán chốt lời sẽ quyết định bán ra. Điều này sẽ giúp thị trường bớt căng thẳng trước khi nguồn cung chính thức nhập khẩu về.

Trả lời câu hỏi khi nào giá vàng trong nước sẽ giảm về mốc 100 triệu đồng/lượng? Vị chuyên gia cho rằng, với mức giá vàng thế giới 3.370 USD/ounce, quy đổi ra giá vàng Việt Nam khoảng 108 triệu đồng/lượng. Cộng với các loại chi phí và biên độ biến động, giá vàng trong nước tương ứng khoảng 114-115 triệu đồng/lượng.

"Như vậy, để giá vàng trong nước giảm về mốc 100 triệu đồng, giá vàng thế giới cần hạ thêm khoảng 300 USD, xuống mức 3.000-3.050 USD/ounce. Việc giá vàng trong nước có về mốc 100 triệu đồng/lượng hay không cần xét nhiều yếu tố, trong đó giá vàng thế giới giữ vai trò quyết định", ông Phương cho hay.