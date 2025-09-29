Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động sản xuất vàng miếng, kinh doanh mua, bán vàng miếng và xuất khẩu, nhập khẩu vàng theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Thông tư này áp dụng với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh vàng trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đáng chú ý, việc xây dựng, điều chỉnh tổng hạn mức hàng năm cho hoạt động xuất, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu căn cứ theo tình hình kinh tế vĩ mô, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước. Vì vậy, dự thảo Thông tư quy định thành lập Hội đồng xây dựng hạn mức bao gồm các đơn vị chức năng trong NHNN nhằm đảm bảo khách quan, minh bạch.

Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng do Phó Thống đốc NHNN phụ trách công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng làm chủ tịch; các thành viên là thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc NHNN: Cục Quản lý ngoại hối, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo, Thống kê - Ổn định tài chính, tiền tệ, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng.

Hội đồng xây dựng hạn mức hoạt động theo quy chế do Thống đốc NHNN quy định.

Loạt quy định mới về quản lý thị trường vàng sắp có hiệu lực. Ảnh: Nam Khánh.

Nhiệm vụ của Hội đồng xây dựng hạn mức là tham mưu cho Thống đốc NHNN quyết định, điều chỉnh tổng hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu; phân bổ hạn mức hằng năm cho từng doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Dự thảo quy định về hồ sơ đề nghị cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được phép sản xuất vàng miếng, bao gồm đơn đề nghị theo mẫu; báo cáo tình hình thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu vàng (nếu có); hồ sơ đề nghị cấp hạn mức.

Theo Điều 4 của dự thảo thông tư thay thế, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng bao gồm:

Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu; danh sách địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng; giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (đối với doanh nghiệp); xác nhận của cơ quan thuế về số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng trong 2 năm liền kề trước đó.

Theo Điều 5 của dự thảo, hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất vàng miếng gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép; tài liệu chứng minh số vốn điều lệ của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại; quy định nội bộ về sản xuất vàng miếng.

Kèm theo đó là tài liệu chứng minh đã thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả, các kiến nghị có thời hạn thực hiện tại Kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động kinh doanh vàng (nếu có).

Điều 7 của dự thảo thông tư quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Theo đó, chậm nhất vào ngày 15/12 của năm trước năm kế hoạch hoặc khi cần bổ sung khối lượng nhập khẩu vàng nguyên liệu, doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị theo mẫu; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài; báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm vàng tại thị trường Việt Nam trong vòng 12 tháng liền kề trước thời điểm báo cáo... và các tài liệu liên quan khác theo quy định của NHNN.