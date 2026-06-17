Trong số các ngân hàng như Nam A Bank, ACB, MSB, Vikki Bank, PVcombank, ABBank, LPBank, VietBank, HDBank, OCB... duy trì chính sách lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng VIP, PVcomBank là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất, lên tới 10%/năm.

Mức lãi suất này được PVcomBank áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Tuy nhiên, để có được mức lãi suất tiền gửi cao nhất này, khách hàng cần đáp ứng điều kiện do ngân hàng đưa ra là số dư tiền gửi từ 2.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng niêm yết cho khách hàng thường gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 và 13 tháng tại quầy lần lượt là 5,3% và 5,5%/năm.

Mức lãi suất đặc biệt 9%/năm được MSB niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 và 13 tháng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng. Lãi suất đặc biệt của MSB cao hơn đáng kể so với mức lãi suất thông thường ngân hàng niêm yết tại quầy, chỉ với 6,5%/năm và 6,3%/năm.

OCB áp dụng mức lãi suất đặc biệt 8,5%/năm cho các khoản tiền gửi từ 1.000 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng.

Cùng kỳ hạn, lãi suất ngân hàng niêm yết cho khách hàng thường lần lượt 6,7%/năm và 7%/năm.

Trong khi đó, Nam A Bank niêm yết lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng lĩnh lãi cuối kỳ là 8,3%/năm, với điều kiện số dư tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.

Mức lãi suất huy động này cao hơn tới 2 điểm phần trăm so với lãi suất huy động thông thường dành cho khách hàng cá nhân.

Tại Vikki Bank, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng thường đang được niêm yết là 6,1%/năm.

Tuy nhiên, với chính sách cộng thêm 1,8%/năm đối với khách hàng gửi tiết kiệm từ 999 tỷ đồng trở lên, Vikki Bank đang trả lãi suất tiết kiệm lên đến 7,9%/năm cho khách hàng VIP.

HDBank áp dụng hai mức lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 và 13 tháng, lần lượt 7,2%/năm và 7,6%/năm (lãi suất niêm yết thường là 5,2%/năm và 5,4%/năm).

Đây là các mức lãi suất tiền gửi được HDBank áp dụng cho khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.

Mức lãi suất ưu đãi 7,2%/năm cũng đang được LPBank áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 13 tháng với số dư tiền gửi từ 300 tỷ đồng (lãi suất cho khách hàng thường là 6,4%/năm).

Tuy nhiên, mức lãi suất này cũng không nhỉnh hơn đáng kể so với lãi suất tiết kiệm thực tế đang được LPBank niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến.

Còn tại ACB, lãi suất huy động cao nhất ngân hàng công bố là 7%/năm, áp dụng cho khách gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ, số tiền gửi từ 200 tỷ đồng (lãi suất thường là 5,4%/năm).

Ngoài các ngân hàng trên, ABBank mới đây đã ẩn thông tin về lãi suất đặc biệt trên website. Trước đó ngân hàng công bố mức lãi suất lên đến 9,65%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng.

Hiện lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng thông thường được ABBank niêm yết 6,05%/năm cho kỳ hạn 13 tháng.