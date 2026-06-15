Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố lãi suất huy động mới cho tiền gửi các kỳ hạn từ 1-5 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến áp dụng cho tiền gửi dưới 300 triệu đồng, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,4 điểm phần trăm còn 4,35%/năm.

Lãi suất huy động kỳ hạn 3-5 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm còn 4,45%/năm.

VIB niêm yết lãi suất ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng theo phương thức lãi suất huy động bậc thang. Đối với tiền gửi từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,35 điểm phần trăm còn 4,4%/năm, trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng giảm 0,25 điểm phần trăm còn 4,5%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến VIB áp dụng cho tiền gửi từ 3 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm còn 4,45%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm còn 4,55%/năm.

VIB giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6-36 tháng, đồng thời niêm yết chung một biểu lãi suất duy nhất cho mọi mức tiền gửi khác nhau.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-8 tháng vẫn được niêm yết tại 5,7%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng 5,8%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất được nhà băng này niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, lên đến 7%/năm, trong khi các kỳ hạn dài hơn được niêm yết ở mức thấp hơn.

Cụ thể, lãi suất huy động cho kỳ hạn 15-18 tháng là 5,9%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng 6%/năm.

VIB là ngân hàng thứ hai sau LPBank giảm lãi suất huy động trong tháng 6 mà chưa từng tăng trước đó. Kể từ đầu tháng 6, BIDV cũng đã hạ lãi suất huy động về mức cũ sau khi điều chỉnh tăng.

Đáng chú ý, phương thức điều chỉnh tăng lãi suất nhưng sau đó lại giảm về mức cũ cũng được Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) áp dụng. Sau khi tăng mạnh lãi suất vào cuối tuần trước, ACB lại vừa điều chỉnh giảm về mức cũ vào ngày đầu tiên của tuần mới.

Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 1, 2, 3 tháng được ACB giảm lần lượt 0,25; 0,15 và 0,05 điểm phần trăm xuống còn 4,5%/năm, 4,6%/năm và 4,7%/năm.

Lãi suất ngân hàng niêm yết trở lại cho tiền gửi kỳ hạn 6, 9, 12 tháng lần lượt là 4,9%/năm, 5,1%/năm, 5,7%/năm.

Như vậy, ACB đã đưa lãi suất huy động trở lại mức niêm yết cũ sau khi tăng mạnh từ 1,6-2,2 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn 6-12 tháng vào cuối tuần trước.

Theo niêm yết của ACB đối với lãi suất tiền gửi tại quầy, lãi suất kỳ hạn 1 tháng đang là 4%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 4,6%/năm và kỳ hạn 5 tháng là 4,75%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 và 9 tháng lần lượt được niêm yết tại 4,5%/năm và 4,7%/năm, thấp hơn so với lãi suất được ACB niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 5 tháng.

Lãi suất ngân hàng niêm yết cho kỳ hạn 12 tháng là 5,3%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 13-36 tháng là 5,4%/năm.

ACB tiếp tục niêm yết lãi suất đặc biệt 7%/năm đối với khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ với số dư tiền gửi từ 200 tỷ đồng. Trường hợp khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, lãi suất sẽ là 6,75%/năm.