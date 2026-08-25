Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm (BIDV Thủ Thiêm) vừa thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ của Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Minh Đức (Dầu khí Minh Đức).

Theo BIDV Thủ Thiêm, tổng nghĩa vụ nợ của Dầu khí Minh Đức tạm tính đến ngày 31/7/2026 là hơn 1.167 tỷ đồng, gồm 1.096 tỷ đồng dư nợ gốc và xấp xỉ 71 tỷ đồng tiền lãi.

Ngân hàng không cho biết cụ thể mức giá khởi điểm. Theo thông báo, mức giá được xác định trên cơ sở toàn bộ dư nợ gốc, lãi và các khoản phí, phạt kèm theo (nếu có) tại thời điểm ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá khoản nợ.

Theo danh mục tài sản bảo đảm, Dầu khí Minh Đức thế chấp 20 bất động sản cho khoản vay tại BIDV Thủ Thiêm. Trong số này, 19 bất động sản nằm tại TPHCM và một bất động sản tại TP Đà Nẵng.

Tổng diện tích các bất động sản thế chấp khoảng 136.095m2, gồm cả đất ở và đất trồng cây lâu năm.

Trong một vụ việc khác liên quan đến doanh nghiệp dầu khí, VietinBank mới đây cũng cho biết đang thực hiện các thủ tục để đấu giá tài sản bảo đảm của nhóm khách hàng liên quan đến Công ty Xuyên Việt Oil. Giá khởi điểm của tài sản là gần 1.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, VietinBank không phải là ngân hàng duy nhất cho vay đối với nhóm công ty Xuyên Việt Oil. Trước đó, BIDV, SHB và Agribank cũng từng thông báo bán đấu giá các khoản nợ liên quan đến nhóm doanh nghiệp Xuyên Việt Oil.