Tài sản được bán đấu giá gồm quyền sử dụng 11.697,2m2 đất theo hiện trạng thuộc thửa đất số 433 (thửa đất mới là 82-2) và 19.095,5m2 đất theo hiện trạng thuộc thửa đất số 468 (thửa đất mới là 82-1).

Cả hai thửa đất trên cùng thuộc Tờ bản đồ số 20, tọa lạc tại xã Lộc Hưng, thành phố Đồng Nai, được ngân hàng đưa ra đấu giá cùng một gói tài sản.

Tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà hàng, nhà bếp, 4 phòng karaoke, 9 phòng nghỉ, nhà văn phòng, nhà nghỉ nhân viên.

Theo hồ sơ đấu giá, các công trình này đều xuống cấp do đã lâu không được sử dụng, không được trùng tu. Các kết cấu chính đã xuống cấp, hư hỏng nặng, một số hạng mục đã hư hỏng hoàn toàn.

Giá khởi điểm của tài sản là hơn 43 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá.