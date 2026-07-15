Theo thông tin ngân hàng công bố, tài sản tọa lạc tại các thửa đất số 516, 517, 400 và 141, tổ dân phố 2 Đông Hải, phường Đông Ninh Hòa (trước đây là phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa), tỉnh Khánh Hòa.

Đáng chú ý, đây là khu resort nằm tại bãi biển Dốc Lết, cách đồn Biên phòng Ninh Hải khoảng 300m, cách đường Quốc lộ 1A khoảng 7km, cách trung tâm Ninh Hòa khoảng 10km.

Bất động sản có diện tích lên đến 15.493,1m2. Trong đó, diện tích đất thương mại, dịch vụ là 7.668,7m2, thời hạn sử dụng đến tháng 12/2050. Diện tích đất trồng cây lâu năm là 7.824,4m2, với thời hạn sử dụng khác nhau, kéo dài từ tháng 10/2050 đến tháng 1/2052.

Sacombank cho biết giá bán tài sản trên là 300 tỷ đồng.

Theo thông tin công khai, bất động sản này là một khu resort nổi tiếng nằm trên bãi biển Dốc Lết, được thiết kế theo phong cách làng quê Việt Nam kết hợp kiến trúc Địa Trung Hải, do một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng đầu tư.