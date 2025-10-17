Theo thông báo từ ngân hàng, khoản nợ của Công ty TNHH Giáo dục Thiên Ân Phúc tạm tính đến ngày 31/3/2025 là gần 105,3 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 73 tỷ đồng, nợ lãi gần 32,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá khởi điểm của khoản nợ chỉ được đưa ra ở mức hơn 76,76 tỷ đồng. Thời gian mở hồ sơ từ ngày 15/10, phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 22/10.

Công ty TNHH Giáo dục Thiên Ân Phúc được thành lập năm 2016, do bà Đào Thị Tin làm Giám đốc. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư chuỗi hệ thống giáo dục Thiên Ân Phúc, bao gồm các trường mầm non song ngữ, trường Anh ngữ tại TPHCM như: Trường mầm non Sao Sáng, Trung tâm Anh ngữ Sao Mai, Trường mầm non Thiên Ân Phúc 2, Mầm non Thiên Ân Phúc 4.

Trong đó, Trường mầm non Thiên Ân Phúc 2 có địa chỉ tại 191-193 Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM (nay là phường Thông Tây Hội, TPHCM) được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Agribank.

Tài sản đảm bảo bao gồm quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại địa chỉ 191 và 193 Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM (nay là phường Thông Tây Hội, TPHCM).

Cụ thể, một thửa có diện tích hơn 1.210 m2 đất và gần 865 m2 nhà ở; thửa còn lại có gần 165,3 m2 đất và hơn 85,2 m2 nhà ở. Chủ tài sản là Công ty TNHH Giáo dục Thiên Ân Phúc.

Ngoài ra, Agribank cũng đang rao bán đấu giá khoản nợ lên đến 195 tỷ đồng của nhóm 3 doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh Tân Phú, gồm: Công ty Cổ phần Asiana Việt Nam, Công ty TNHH MeKong Foods và Công ty TNHH Phú Yên Nam.

Trong đó, khoản nợ của Asiana Việt Nam là hơn 82,6 tỷ đồng, khoản nợ của Công ty TNHH MeKong Foods là 72 tỷ đồng và khoản nợ của Công ty TNHH Phú Yên Nam là hơn 40 tỷ đồng.

Giá khởi điểm Agribank mong muốn đấu giá khoản nợ trên là 180,1 tỷ đồng.

Khoản nợ của nhóm 3 công ty trên được bảo đảm bởi nhà đất tại số 5 đường Đặng Tất, phường Vĩnh Hải (nay là phường Bắc Nha Trang), tỉnh Khánh Hòa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND TP Nha Trang cấp ngày 10/6/2011.