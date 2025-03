Lô tài sản 68 xe ô tô Huyndai và Mercedes-Benz

Agribank Chi nhánh Tây Hồ vừa thông báo bán đấu giá lô tài sản bảo đảm gồm 68 chiếc xe ô tô thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An I đang thế chấp tại Agribank Tây Hồ.

Lô tài sản này bao gồm 55 chiếc xe ô tô Huyndai Starex được thế chấp từ năm 2019; 5 chiếc xe ô tô Huyndai County theo hợp đồng thế chấp năm 2020 và 8 xe ô tô Mercedes-Benz theo hợp đồng thế chấp năm 2019 giữa Agribank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt và Công ty Cổ phần Quảng An I.

Cụ thể, 31 xe ô tô Hyundai 7 chỗ và 24 xe ô tô Hyundai 9 chỗ, do Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận lần đầu vào năm 2008; là tài sản của CTCP Công nghiệp Quảng An I bảo đảm cho bà Nguyễn Phương Thảo và ông Đặng Hữu Cường vay vốn tại Agribank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.

8 xe ô tô chở khách nhãn hiệu Mercedes-Benz, loại Sprinter, do Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận lần đầu trong giai đoạn 2008-2011. Đây là tài sản của CTCP Công nghiệp Quảng An I bảo đảm cho Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại QA Quốc tế vay vốn tại Agribank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.

5 xe ô tô chở khách hiệu Hyundai County do Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận lần đầu trong giai đoạn 2006-2007. Là tài sản của CTCP Công nghiệp Quảng An I bảo đảm cho Công ty TNHH Kim khí Vật tư Thành Công vay vốn tại Agribank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.

Giá khởi điểm cho lô xe gồm 68 xe ô tô trên là 12,8 tỷ đồng. Toàn bộ tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”.

Lô 27 xe ô tô chở khách từ 29-46 ghế

Ngoài ra, Agribank Chi nhánh Tây Hồ đang rao bán lô tài sản bảo đảm gồm 27 chiếc xe ô tô chở khách của CTCP Công nghiệp Quảng An I.

Lô tài sản này được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay từ năm 2020 của Công ty TNHH Kim khí Vật tư Thành Công, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại QA Quốc tế và Công ty TNHH Nhường Hưng tại Agribank.

Ảnh minh họa: CTCP Công nghiệp Quảng An I

4 xe ô tô khách hiệu Hyundai Universe, mang biển kiểm soát Hà Nội, sản xuất từ 2009-2010, được Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 27/6/2014.

4 xe ô tô nói trên là tài sản của CTCP Công nghiệp Quảng An I đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH Nhường Hưng.

Theo thông báo của Agribank, giá khởi điểm cho toàn bộ lô xe gồm 27 chiếc nói trên là hơn 22,17 tỷ đồng.

Toàn bộ tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”.

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý của tài sản và tự xác định tình trạng pháp lý, tình trạng tranh chấp của tài sản và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có).

Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.

Phía ngân hàng và công ty tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

CTCP Công nghiệp Quảng An I hoạt động kinh doanh vận tải, chủ yếu làm dịch vụ chở khách du lịch và vận tải hành khách bằng xe buýt, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Trước đó, tháng 9/2024 Sacombank từng rao bán 101.910m2 đất thuộc thửa đất số 161, tờ bản đồ số 14, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (tương ứng hơn 10,1ha) với giá 521,5 tỷ đồng.

Lô đất này được cấp cho CTCP Công nghiệp Quảng An I ngày 30/7/2017. Đất có thời hạn sử dụng đến 15/1/2052. Lô đất đã được thế chấp theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vào tháng 2/2018.