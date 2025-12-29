Tài chính - ngân hàng số không còn là câu chuyện của tương lai, mà đã trở thành động lực thiết thực thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Nhờ các nền tảng số linh hoạt, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận vốn, quản lý dòng tiền, thanh toán không tiền mặt và từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh, vượt qua những giới hạn về thủ tục, khoảng cách địa lý hay quy mô nguồn lực.

Mỗi giao dịch được thực hiện trên môi trường số không chỉ giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, mà còn góp phần xây dựng nền kinh tế minh bạch, hiện đại và an toàn. Trong hành trình chuyển đổi số đó, ngân hàng số đang trở thành người đồng hành tin cậy, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tự tin nắm bắt cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)