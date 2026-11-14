VietinBank đang lên kế hoạch thanh lý 9 ô tô đã qua sử dụng, trong đó có 5 chiếc Toyota Camry với giá khởi điểm thấp nhất 176,773 triệu đồng. Ngoài ra, ngân hàng còn đưa ra đấu giá một số xe Fortuner, Pajero Sport và Hiace.

VietinBank Hội sở (109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội) vừa thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thanh lý nhằm thanh lý 9 xe ô tô đã qua sử dụng, là tài sản của ngân hàng.

Trong danh sách này, đáng chú ý có 5 chiếc Toyota Camry. Cụ thể, hai xe gồm một chiếc Camry 3.5Q sản xuất năm 2008 và một chiếc Camry 2.4G sản xuất năm 2009 có cùng giá khởi điểm 186,773 triệu đồng.

Hai chiếc Toyota Camry 2.4G sản xuất năm 2010 được đưa ra mức giá khởi điểm 216,773 triệu đồng/xe. Trong khi đó, chiếc Camry 2.4G sản xuất năm 2008 còn lại có giá khởi điểm thấp nhất, ở mức 176,773 triệu đồng.

Ngoài 5 chiếc Camry, danh sách tài sản dự kiến thanh lý còn có hai xe Toyota Fortuner 2.7. Trong đó, chiếc sản xuất năm 2009 có giá khởi điểm 166,773 triệu đồng, còn xe sản xuất năm 2012 được đưa ra mức 196,773 triệu đồng.

Một chiếc Mitsubishi Pajero Sport 3.0 sản xuất năm 2016 có giá khởi điểm 236,773 triệu đồng.

Tài sản còn lại là Toyota Hiace sản xuất năm 2008, với mức giá khởi điểm 48,773 triệu đồng.

Như vậy, lô tài sản gồm 9 ô tô thuộc nhiều thương hiệu và đời xe khác nhau. Các mức giá nêu trên là giá khởi điểm, không phải giá bán cuối cùng; giá trúng đấu giá sẽ phụ thuộc vào kết quả đấu giá.

Bán đấu giá nhiều máy ATM đã qua sử dụng

Không chỉ VietinBank hội sở, các chi nhánh của nhà băng này cũng liên tục đưa ra thông báo bán đấu giá tài sản trong thời gian gần đây.

Trong đó, VietinBank Thanh Xuân cũng vừa thông báo bán đấu giá thanh lý 1 xe ô tô chuyên dùng Hyundai Santafe sản xuất năm 2014 với giá khởi điểm 170 triệu đồng.

Bên cạnh ô tô, máy ATM đã qua sử dụng cũng là nhóm tài sản được một số chi nhánh VietinBank đưa ra thanh lý.

Trong đó, VietinBank Chi nhánh 4 TPHCM vừa thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá đối với 8 máy ATM đã qua sử dụng. Theo thông tin được công bố, giá khởi điểm của mỗi máy là 1,5 triệu đồng.

VietinBank Chi nhánh Tây Sài Gòn thông báo thanh lý 1 máy ATM được đưa vào sử dụng từ năm 2008. Thiết bị này có nguyên giá hơn 588 triệu đồng, song giá trị còn lại trên sổ sách kế toán hiện bằng 0.

Máy ATM được đưa ra đấu giá theo lô cùng một bộ lưu điện và hệ thống xếp hàng tự động gồm 3 quầy, với giá khởi điểm 2,6 triệu đồng.

VietinBank Chi nhánh Bắc Hưng Yên cũng thông báo thanh lý 3 máy ATM được đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2005-2009. Các thiết bị có nguyên giá từ 452 triệu đồng đến 635 triệu đồng, nhưng đều đã được khấu hao hết, với giá trị còn lại bằng 0.

Giá khởi điểm của cả lô 3 máy ATM này là 6,6 triệu đồng.