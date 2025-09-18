Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh 3 TPHCM (VietinBank Chi nhánh 3) vừa thông báo xử lý tài sản đảm bảo là hai lô đất tại tỉnh Đồng Nai, diện tích lần lượt là 43.540 m2 và 73.620 m2, để thu hồi nợ vay của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Dolsure (Dolsure Nutrition).

Theo thông báo mới nhất của VietinBank Chi nhánh 3, tài sản đảm bảo cần xử lý gồm: Hai quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất 58 (73.620 m2), thửa đất 59 (43.540 m2), đều thuộc tờ bản đồ số 4, xã Xuân Đường, tỉnh Đồng Nai.

Cả hai lô đất trên đều thuộc sở hữu riêng. Đây là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần từ 19/5/2016, thời hạn sử dụng đến 4/9/2064.

Tài sản tọa lạc tại Khu công nghệ cao sinh học Đồng Nai (xã Cẩm Đường, tỉnh Đồng Nai), vị trí cách đường Khu công nghệ cao khoảng 850 m, cách đường HL10 khoảng 4,8 km.

VietinBank Chi nhánh 3 cho biết, số tiền xử lý tài sản tối thiểu đối với hai tài sản trên là 31 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2022, VietinBank Chi nhánh 3 từng rao bán đấu giá hai tài sản trên với giá khởi điểm 49,563 tỷ đồng, bằng đúng giá trị khoản nợ tại thời điểm cuối tháng 8/2022 (trong đó, dư nợ gốc là gần 35,7 tỷ đồng; lãi trong hạn hơn 9,4 tỷ đồng; lãi phạt hơn 4,46 tỷ đồng).

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 14/10/2015, đứng tên Công ty CP DFB Hanco Việt Nam (tên cũ của Dolsure Nutrition).