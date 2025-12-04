Theo đó, IVB sẽ ngừng áp dụng chính sách miễn phí dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 24/7 cho khách hàng cá nhân, vốn có hiệu lực từ ngày 21/11/2023.

Với chính sách thu phí mới, từ ngày 1/12/2025, IVB chỉ miễn giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 dựa trên thu nhập đóng góp của khách hàng từ các dịch vụ ngân hàng (T.O.I) như: tiền gửi, khoản vay, giao dịch thẻ... trong trường hợp T.O.I có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.

Trường hợp T.O.I dưới 10 triệu đồng, IVB sẽ thu phí chuyển tiền nhanh của khách hàng theo hai mức:

Mức phí 4.125 đồng (đã bao gồm VAT) đối với T.O.I dưới 500.000 đồng và mức phí 2.750 đồng (đã bao gồm VAT) đối với T.O.I từ 500.000 đồng đến dưới 10 triệu đồng.

IVB cho biết, T.O.I của mỗi khách hàng được hệ thống IVB tính toán và ghi nhận định kỳ dựa trên dữ liệu giao dịch, sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng sử dụng tại ngân hàng.

Mức phí mới được áp dụng từ ngày 1/12/2025 đối với toàn bộ khách hàng cá nhân, trừ khách hàng đã đăng ký gói phí ưu đãi khác hoặc đang được hưởng chương trình ưu đãi từ IVB.

Ảnh minh họa.

Chính sách miễn phí giao dịch chuyển tiền nhanh “Zero Fee” được các ngân hàng thực hiện những năm gần đây đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Nhóm ngân hàng tiên phong triển khai miễn phí chuyển tiền nhanh trong và ngoài hệ thống là Techcombank, VPBank, TPBank, MB, Vietcombank, BIDV, VIB...

Theo đó, các ngân hàng miễn phí không giới hạn về số lần chuyển tiền. Tuy nhiên, mỗi ngân hàng sẽ có quy định về hạn mức giao dịch (số tiền tối đa cho một lần chuyển và tổng số tiền tối đa trong một ngày) để đảm bảo an toàn.

Ngân hàng Nhà nước thông ti, trong 9 tháng năm nay, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 43,32% về số lượng và 24,23% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của người dân sang kênh thanh toán số.

Cụ thể, giao dịch qua Internet tăng 51,2% về số lượng và 37,17% về giá trị; qua điện thoại di động tăng 37,37% và 21,79%; QR Code tiếp tục là điểm sáng khi tăng tới 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị. Trong khi đó, giao dịch qua ATM giảm 16,77% về số lượng và 5,74% về giá trị, phản ánh xu hướng giảm sử dụng tiền mặt.

Tính đến cuối tháng 9, cả nước có hơn 10,89 triệu tài khoản Mobile-Money, trong đó 70% ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa. Tổng cộng, đã có hơn 290 triệu giao dịch với giá trị hơn 8.500 tỷ đồng.