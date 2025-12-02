Nhiều nhà băng đang áp dụng chính sách phí dựa trên số dư bình quân nhằm hạn chế tài khoản “ngủ đông”.

Ảnh minh hoạ (MB).

Theo biểu phí của các ngân hàng hiện nay, mức phí quản lý tài khoản được các ngân hàng quy định như sau:

Sacombank áp dụng thu phí 6.000 đồng/tháng cho tài khoản có số dư bình quân tháng trước dưới 500.000 đồng. Các gói dịch vụ khác tại ngân hàng này như tài khoản thanh toán đi kèm với thẻ thanh toán, Alert-Báo giao dịch tự động qua Sacombank Pay, Sacombank Pay, Alert SMS-Báo giao dịch tự động... có mức phí từ 10.000 - 20.000 đồng/tháng tùy điều kiện số dư.

Tại Vietcombank, phí quản lý tài khoản thường là 2.000 đồng/tháng, trong khi phí quản lý tài khoản chung là 10.000 đồng.

Phí dịch vụ quản lý tài khoản tại BIDV được quy định 5.000 đồng/tháng với tài khoản có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng; mức 3.000 đồng/tháng với tài khoản có số dư bình quân từ 2 - 10 triệu đồng, trong khi tài khoản duy trì số dư bình quân từ 10 triệu đồng trở lên sẽ được miễn phí.

Với khách hàng của VietinBank, phí duy trì tài khoản thanh toán nếu không đăng ký dịch vụ eBanking là 3.000 đồng/tháng, trong khi phí thu đối với tài khoản không hoạt động lên đến 10.000 đồng/tháng.

Tại VPBank, tài khoản thanh toán duy trì số dư bình quân từ 2 triệu đồng sẽ được miễn phí. Dưới mức này, ngân hàng thu phí 10.000 đồng/tháng.

Tại TPBank, mức phí được quy định là 8.000 đồng/tháng, trong khi LPBank và Agribank áp dụng mức phí chỉ 5.000 đồng/tháng.

Nhìn chung, chính sách thu phí quản lý tài khoản của các ngân hàng đang hướng đến việc khuyến khích khách hàng duy trì số dư đủ lớn trong tài khoản thanh toán, nhằm tận dụng nguồn tiền gửi không kỳ hạn.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng muốn làm sạch tài khoản bằng cách hạn chế tài khoản “ngủ đông”.

Nói cách khác, phí quản lý tài khoản là một loại phí khách hàng phải trả cho ngân hàng để duy trì tài khoản thanh toán của mình. Tuy nhiên, các ngân hàng hiện nay đều có chính sách miễn phí duy trì tài khoản với tất cả hạng hội viên ưu tiên với những quy định không khó để đáp ứng.

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cập nhật, tính đến hết ngày 14/11, toàn ngành ngân hàng có hơn 136,1 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF), hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VneID.

Trong việc đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, phòng chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng, NHNN đã triển khai thí điểm hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO).

Đến hết ngày 31/10/2025, đã có hơn 1,7 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo, trong đó có hơn 567 nghìn lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau cảnh báo, với hơn 2.200 tỷ đồng.