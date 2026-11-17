Liên quan tới điều phối nguồn lực của Chương trình Mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, ngân sách đã được phân bổ về các tỉnh.

Chiều ngày 17/11, phát biểu tại Diễn đàn lắng nghe nông dân nói, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, nguồn lực của Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) hiện đã được phân bổ về các tỉnh. Các địa phương sẽ tiếp tục phân bổ kinh phí xuống cấp xã và các đối tượng thụ hưởng.

Theo lãnh đạo Bộ NN&MT, đây là điểm mới căn bản của Chương trình MTQG bởi trước đây, ngân sách được phân chia cho 6 bộ, ngành phụ trách, sau đó kinh phí được chuyển về tỉnh, huyện rồi mới đến xã.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Khương Trung

Cũng tại diễn đàn, Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia Nguyễn Xuân Đại cho biết, Chương trình đang được tổ chức theo hướng phân cấp mạnh mẽ, trao quyền chủ động nhiều hơn cho địa phương gắn với trách nhiệm về kết quả đầu ra.

Theo đó, Trung ương tập trung xây dựng cơ chế, tiêu chuẩn, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát, còn địa phương chủ động xác định nhu cầu, lựa chọn nội dung ưu tiên và bố trí nguồn lực phù hợp với thực tiễn.

Việc lập kế hoạch phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng địa bàn, cộng đồng và người dân, xem xét tổng thể từ hạ tầng, sản xuất, sinh kế, giảm nghèo đến y tế, giáo dục, văn hóa để xác định đúng thứ tự ưu tiên, tránh đầu tư dàn trải.

Các nguồn lực sẽ được lồng ghép ngay từ khâu lập kế hoạch để các chính sách bổ trợ cho nhau, khắc phục tình trạng nhiều nguồn vốn cùng triển khai trên một địa bàn nhưng thiếu kết nối.

Song song đó, quy trình thực hiện tiếp tục được đơn giản hóa, giảm bớt khâu trung gian, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu số trong quản lý nhằm hạn chế báo cáo trùng lặp, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách.

Lấy thu nhập và chất lượng sống của người dân làm thước đo

Theo ông Nguyễn Xuân Đại, nguồn lực ngân sách nhà nước sẽ tập trung ưu tiên cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và các địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng nghị định của Chính phủ quy định chi tiết nội dung, cơ chế thực hiện làm cơ sở triển khai đồng bộ.

Ông Đại khẳng định, công tác đánh giá sẽ chuyển mạnh từ việc chỉ quan tâm đến giải ngân sang đo lường những thay đổi thực chất trong đời sống nhân dân. Giải ngân vẫn là yêu cầu quan trọng để phản ánh khả năng đưa nguồn lực vào thực tế, nhưng tỷ lệ giải ngân không thể là thước đo duy nhất.

“Trọng tâm đánh giá trong giai đoạn tới là kết quả đầu ra và tác động thực tế, gắn với mức độ thụ hưởng của người dân. Những chuyển biến này được đo đếm bằng việc thu nhập của người dân được nâng lên, việc làm và sinh kế bền vững hơn, giảm nghèo đa chiều thực chất, khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, văn hóa được cải thiện và khoảng cách phát triển giữa các vùng từng bước thu hẹp”, Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia nhấn mạnh.