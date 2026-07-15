Giáo sư Jang Yun-ho, chuyên gia về bán dẫn vừa gia nhập Khoa Kỹ thuật Vật liệu mới của Đại học Yonsei trong học kỳ đầu năm nay, đã nhanh chóng nhận được hơn 20 đề nghị từ học viên cao học muốn ông hướng dẫn luận văn thạc sĩ. Ngoài ra, khoảng 10 sinh viên đại học cũng đăng ký thực tập tại phòng thí nghiệm của ông.

Không chỉ vậy, một số tiến sĩ tốt nghiệp từ các trường khác cũng liên hệ để xin làm nghiên cứu sau tiến sĩ.

Tại khoa này, hai giáo sư chuyên về bán dẫn vừa nghỉ hưu, khiến trong tổng số 28 giảng viên chỉ còn hai người làm đúng chuyên ngành, gồm có ông Jang.

"Tôi biết ngành bán dẫn đang rất phát triển nhưng cũng không ngờ số lượng sinh viên quan tâm lại lớn đến vậy. Trong bối cảnh thiếu hụt nhà nghiên cứu, tôi sẽ cố gắng đào tạo được nhiều người nhất có thể", ông nói.

Sinh viên ngành Ứng dụng Vật liệu bán dẫn tại cơ sở Seongnam của Đại học Bách khoa Hàn Quốc thực hành chế tạo mạch bán dẫn trên tấm wafer trong phòng sạch. Ảnh: Đại học Bách khoa Hàn Quốc

Thiếu giáo sư giữa lúc nhu cầu học bán dẫn tăng mạnh

Theo Theo Chosun Daily, những năm gần đây, cùng với việc Chính phủ Hàn Quốc triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn nhằm phát triển ngành bán dẫn và sự bùng nổ của lĩnh vực này, số lượng sinh viên theo học các ngành liên quan tăng nhanh.

Tuy nhiên, các trường đại học lại không có đủ giảng viên để đáp ứng nhu cầu đào tạo.

Theo giới học thuật, nguyên nhân xuất phát từ việc trong thời gian dài, chính phủ chủ yếu giao doanh nghiệp đảm nhận việc đào tạo nhân lực, trong khi đầu tư cho các trường đại học chưa tương xứng. Bên cạnh đó, nhiều trường ưu tiên tuyển dụng các nhà khoa học có thành tích công bố quốc tế nổi bật hơn là những chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn.

Theo các nguồn tin học thuật, hiện Hàn Quốc chỉ có khoảng 500 giáo sư chuyên nghiên cứu bán dẫn trên phạm vi cả nước.

Tại Đại học Quốc gia Seoul, trong số khoảng 330 giảng viên khối kỹ thuật, chưa đến 10 người chuyên về bán dẫn.

Nhiều trường cho biết, ngay cả khi muốn tuyển thêm giảng viên cũng rất khó vì gần như không có nguồn nhân lực.

Một giáo sư Khoa Kỹ thuật Điện tử của Đại học Sogang nhận định: "Nhu cầu học bán dẫn tăng mạnh đến mức cả sinh viên khối xã hội cũng chuyển sang theo học các ngành liên quan, nhưng nguồn giảng viên không theo kịp".

Nhiều chuyên gia chuyển sang doanh nghiệp

Các chuyên gia cho rằng việc đầu tư thiếu liên tục của chính phủ trong nhiều năm khiến Hàn Quốc không đào tạo được đội ngũ nghiên cứu kế cận đủ lớn để bổ sung cho các trường đại học.

Không ít nhà nghiên cứu bán dẫn hiện nay cũng chuyển sang làm việc cho doanh nghiệp vì có điều kiện nghiên cứu và thu nhập hấp dẫn hơn.

Một giảng viên cho biết nhiều trường đại học hiện phải mở rộng khái niệm "chuyên gia bán dẫn", tính cả các giảng viên nghiên cứu viễn thông hay hình ảnh y sinh vào nhóm giảng dạy liên quan đến bán dẫn để bù đắp sự thiếu hụt nhân lực.

Theo Giáo sư Hwang Cheol-sung (Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Đại học Quốc gia Seoul), một nguyên nhân khác là các trường đại học quá chú trọng thành tích công bố khoa học.

"Nhiều trường định hướng nghiên cứu ưu tiên các công trình có khả năng đăng trên các tạp chí như Nature hay Science, thay vì những nghiên cứu phục vụ nhu cầu thực tiễn. Trong khi đó, lĩnh vực bán dẫn đã phát triển khá hoàn thiện nên ít tạo ra những đột phá mang tính cách mạng, khiến số lượng trích dẫn thấp hơn và bất lợi trong quá trình đánh giá, tuyển dụng giảng viên", ông phân tích.

Thiếu giảng viên ngay cả ở các chương trình đào tạo theo đặt hàng doanh nghiệp

Tình trạng này cũng thể hiện rõ tại các chương trình đào tạo bán dẫn theo đặt hàng doanh nghiệp.

Theo khảo sát tại 10 chương trình đào tạo dạng này, 80% giảng viên (218 người) thực chất là giảng viên kiêm nhiệm đến từ các khoa như Kỹ thuật Điện tử hay Khoa học Vật liệu.

Do các chương trình hợp tác với doanh nghiệp thường chỉ kéo dài khoảng 5 năm nên nhiều trường e ngại tuyển dụng giảng viên chính thức vì rủi ro sau khi dự án kết thúc.

Giáo sư Park Jin-seop, Trưởng khoa Kỹ thuật Bán dẫn của Đại học Hanyang, cho biết tình trạng thiếu chuyên gia trong lĩnh vực chip nhớ - lĩnh vực thế mạnh của Hàn Quốc - đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, trường thường xuyên mời các chuyên gia từ doanh nghiệp đến giảng dạy và tổ chức hội thảo để bổ sung nguồn lực.

Theo Giáo sư Hwang Cheol-sung, bán dẫn không phải là xu hướng nhất thời mà là ngành công nghiệp cốt lõi quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông cho rằng bên cạnh mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhân lực trước mắt, Chính phủ Hàn Quốc cần đầu tư bền vững cho nghiên cứu nền tảng về thiết bị, vật liệu và quy trình chế tạo bán dẫn, qua đó xây dựng đội ngũ nhà khoa học và giảng viên cho tương lai.