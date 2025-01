Ở cấp quản lý cao nhất, Bộ GD-ĐT cho biết, năm 2025, Bộ triển khai nghiêm túc và bảo đảm tiến độ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đồng thời bố trí, sắp xếp công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động; chủ động các phương án tiếp nhận nhân sự, các đơn vị về Bộ quản lý.

Theo dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD-ĐT, dự kiến cơ cấu tổ chức của Bộ là 19 đơn vị, giảm 4 đơn vị so với hiện nay. 5 vụ không còn gồm: Vụ Giáo dục thể chất, Vụ Giáo dục dân tộc, Vụ Giáo dục thường xuyên, Vụ Cơ sở vật chất, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường.

Ảnh: Đức Anh

Hai đại học quốc gia cũng từng bước tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương chung của Trung ương và Chính phủ.

GS Lê Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, sắp xếp tinh gọn bộ máy là việc khó, phức tạp, nhạy cảm nhưng rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay để tránh chồng chéo chức năng, lãng phí nguồn lực, giảm hiệu lực, hiệu quả công việc.

Ban giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội và thủ trưởng một số đơn vị đã thông tin dự kiến giảm đầu mối tổ chức và đội ngũ: Cơ quan ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến giảm 35-40% các ban, phòng và 15% biên chế; lãnh đạo Trường ĐH Ngoại ngữ đã báo cáo dự kiến giảm 44% đầu mối đơn vị... Ngoài ra, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tự chủ 100% chi thường xuyên từ năm 2026.

PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM cho biết, đơn vị này đã hoàn thành đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đối với các đơn vị trực thuộc, ĐH Quốc gia TPHCM đã sáp nhập Trung tâm ĐH Pháp vào Viện đào tạo quốc tế; sáp nhập Trung tâm khảo thí tiếng Anh vào Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo; sáp nhập Trung tâm quản lý nước và biến đổi khí hậu vào Viện môi trường và tài nguyên; hợp nhất 3 đơn vị gồm Viện Đào tạo quốc tế, Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ và Viện Quản trị đại học thành Viện Đào tạo - Nghiên cứu quản trị, sau đó đổi tên thành Viện Phát triển năng lực lãnh đạo ĐH Quốc gia TPHCM; chuyển Viện John Von Neumann về Trường ĐH Khoa học Tự nhiên quản lý.

Đối với các ban chức năng, Ban Đại học và Ban sau đại học được hợp nhất thành Ban Đào tạo; sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng vào Ban Tổ chức cán bộ.

Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM cũng cho hay, trong giai đoạn 2025-2030, đơn vị này tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Việc này đáp ứng 3 yêu cầu: Giảm đầu mối quản lý để đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tăng số đơn vị tự chủ tài chính để giảm phụ thuộc ngân sách nhà nước, giảm số người nhận lương từ ngân sách; Đảm bảo các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của ĐH Quốc gia TPHCM được ổn định, liên tục, đạt hiệu quả cao nhất.

Trong đó, ĐH Quốc gia TPHCM sẽ giảm 36% đầu mối quản lý bên trong, tăng số đơn vị tự chủ tài chính từ 66% lên 92%, đồng thời giảm số nhân sự hưởng lương ngân sách nhà nước xuống còn 8% - tức chỉ còn khoảng 500 người.

Đề án cũng giao cho thủ trưởng các đơn vị đã tự chủ tài chính chủ trì xây dựng phương án tinh giản đầu mối quản lý. Cụ thể, những trường đại học thành viên đã tự chủ tài chính giảm 15-35%, các đơn vị trực thuộc đã tự chủ tài chính giảm 10-20%.

Không chỉ các đại học quốc gia, các trường đại học khác cũng tinh giản, sắp xếp bộ máy bên trong để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ giảm số lượng đơn vị đầu mối từ 46 (gồm 16 đơn vị hành chính, 18 đơn vị đào tạo, 10 trung tâm nghiên cứu, hợp tác đào tạo, 2 đơn vị khác) xuống còn 30, tương ứng với mức cắt giảm 34,7%.

Lãnh đạo trường này cho hay, một số thay đổi lớn bao gồm: Hợp nhất các đơn vị có chức năng tương đồng và kết thúc hoạt động các đơn vị không còn phù hợp; chuyển chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị nhằm gắn với nhiệm vụ đào tạo và hỗ trợ trực tiếp cho các chương trình đào tạo, đảm bảo sự phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của nhà trường.

Trong đó, khoa Nhân học sẽ được sáp nhập với bộ môn Tôn giáo học để thành lập khoa Nhân học - Tôn giáo học.

Phòng Tổ chức cán bộ hợp nhất với Văn phòng Đảng uỷ, tên phòng sau sắp xếp dự kiến là Phòng Tổ chức cán bộ.

Các văn phòng chức năng như văn phòng Hội đồng Trường, văn phòng Công đoàn, văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, văn phòng Hội Cựu chiến binh sẽ được hợp nhất thành Văn phòng Hội đồng Trường và các Đoàn thể…

Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM cũng xóa bỏ cơ cấu trung gian, giải thể 45 bộ môn để phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học; sáp nhập các khoa chuyên môn, hình thành các viện quản lý đào tạo, giảm từ 14 khoa còn 7 viện; bỏ mô hình giáo vụ (từ 14 đầu mối) chuyển sang bộ phận tư vấn đào tạo thuộc Phòng Đào tạo.

Một số đơn vị của trường sáp nhập như sau: Khoa Công nghệ thông tin và Khoa Điện - Điện tử viễn thông sáp nhập hình thành Viện Công nghệ thông tin và điện, điện tử; Khoa Lý luận chính trị sáp nhập vào Viện Ngôn ngữ, khoa học xã hội thành Viện Ngôn ngữ, khoa học chính trị và xã hội…

Với việc kiện toàn này, Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM giảm 11 đầu mối bên trong (từ 39 còn 28 đầu mối), đạt tỷ lệ tinh giản gần 30%. Lãnh đạo trường này cho hay, thời gian tới, nhà trường tiếp tục tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy quyết liệt hơn nữa.

Không chỉ tinh gọn, một số trường đại học, cao đẳng cũng được sáp nhập.

Cuối năm 2024, Thủ tướng Chính phủ quyết định sáp nhập Trường CĐ Y tế Hải Dương trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương vào Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương trực thuộc Bộ Y tế; Trường CĐ Sư phạm Nghệ An cũng được phê duyệt sáp nhập Trường ĐH Kinh tế Nghệ An; đồng thời Trường ĐH Kinh tế Nghệ An được đổi tên thành Trường ĐH Nghệ An, thuộc UBND tỉnh Nghệ An.