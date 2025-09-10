"Khó như thi bác sĩ nội trú" - câu nói quen thuộc trong giới sinh viên y khoa, phản ánh hành trình gian nan nhưng đầy vinh quang để trở thành bác sĩ nội trú. Đây là chương trình đào tạo đặc biệt, kéo dài 3 năm sau 6 năm học y khoa, nơi các bác sĩ trẻ dành gần một thập kỷ để rèn luyện tay nghề, sẵn sàng phục vụ sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho các bác sĩ trẻ dưới 27 tuổi, mới tốt nghiệp đại học y khoa chính quy. So với các chương trình cao học hay chuyên khoa I, thi bác sĩ nội trú được đánh giá là khó khăn hơn nhiều. Mỗi thí sinh chỉ được thi một lần, với số lượng chỉ tiêu rất hạn chế - một số chuyên ngành chỉ tuyển vài người mỗi năm. Hằng năm, chỉ khoảng 5-10% sinh viên y khoa trong một khóa được chọn vào chương trình này.

Tại Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Đại học Y Hà Nội thuộc diện lâu đời nhất (từ năm 1974). Bộ Y tế đánh giá đây là chương trình cần thiết để đào tạo bác sĩ giỏi, có kỹ năng thực hành trong bệnh viện.

Theo Quyết định 19/2006/QĐ-BYT, điều kiện dự thi bác sĩ nội trú bao gồm:

- Tốt nghiệp đại học y khoa chính quy, đạt loại khá trở lên, với ngành học tương ứng chuyên ngành dự thi.

Không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong các năm học đại học, không bị dừng học tập (trừ lý do sức khỏe).

- Tuổi đời không quá 27.

- Đủ sức khỏe để phục vụ lâu dài trong ngành y tế theo quy định.

- Một số ngành có yêu cầu riêng về sức khỏe, do cơ sở đào tạo quyết định.

Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, đáp ứng các điều kiện trên, có thể được xét miễn thi tuyển.

Theo Thông báo số 755/TB-ĐHYHN năm 2025 của Đại học Y Hà Nội, điều kiện dự thi bác sĩ nội trú bao gồm: tốt nghiệp đại học y khoa chính quy năm 2025, ngành học phù hợp với chuyên ngành đăng ký, không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập (trừ lý do sức khỏe).

Kỳ thi Bác sĩ nội trú năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 900 thí sinh tham dự, và đặc biệt đây là khóa đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình Y khoa đổi mới toàn diện - một dấu mốc lịch sử sau 10 năm chuẩn bị và triển khai.

Các bác sĩ trẻ đăng ký tại Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ Nội trú khóa 50. Ảnh: HMU.

Kỳ thi được tổ chức khách quan, đánh giá sát năng lực nhờ việc sử dụng ngân hàng hơn 2.000 câu hỏi hoàn toàn mới.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Phụ trách Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học, Đại học Y Hà Nội, cho biết - năm 2025, chương trình bác sĩ nội trú tuyển sinh 426 chỉ tiêu, bao gồm: 402 chỉ tiêu cho Đại học Y Hà Nội; 13 chỉ tiêu cho Phân hiệu Thanh Hóa; 6 chỉ tiêu cho Sở Y tế Lào Cai; 5 chỉ tiêu cho Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Match Day 2025, các thí sinh xuất sắc bước vào giây phút định mệnh. Theo quy định, mỗi thí sinh được gọi tên theo thứ tự kết quả thi và có 30 giây để công bố nguyện vọng chuyên ngành. Mỗi lời tuyên bố là một lời khẳng định mạnh mẽ, đánh dấu bước ngoặt trên con đường y nghiệp đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập niềm tự hào.

Top 20 ứng viên xuất sắc hô vang lựa chọn của mình với nhiều chuyên ngành có sức hút như Sản Phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình, Chẩn đoán hình ảnh, Ung thư, Gây mê hồi sức, Nhi khoa, Nội tim mạch. Đặc biệt, Sản Phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình hết chỉ tiêu ở số 33.

Hành trình trở thành bác sĩ nội trú không chỉ là cuộc đua về kiến thức mà còn là sự kiên trì, đam mê và khát vọng cống hiến cho y học Việt Nam.