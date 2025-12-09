Cơ hội trong ngành thiết kế nội thất

Cùng với đô thị hoá và mức sống tăng cao, nhận thức của người Việt về không gian sống thay đổi rõ rệt, tạo động lực lớn cho ngành nội thất. Theo Mordor Intelligence, thị trường nội thất Việt Nam đạt 1,47 tỷ USD năm 2024 và dự kiến tăng lên 1,92 tỷ USD vào 2029 (CAGR 5,33%). Không gian sống ngày nay không chỉ mang tính chức năng mà còn cần thể hiện phong cách và trải nghiệm, kéo theo nhu cầu thiết kế chuyên nghiệp trong nhà ở, khách sạn, quán cà phê, văn phòng hiện đại đến không gian trải nghiệm, đáp ứng cả doanh nghiệp nhỏ lẫn tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Sự tăng trưởng thị trường kéo theo nhu cầu nhân lực lớn cùng mức lương cạnh tranh: theo VietnamWorks (2025), chuyên viên thiết kế nội thất có thu nhập trung bình 20,5 triệu đồng/tháng; nhân sự mới tốt nghiệp có thể nhận khoảng 12 triệu đồng/tháng.

Theo các chuyên gia, thị trường lao động ngành thiết kế nội thất đang thiếu hụt nhân lực chất lượng cao - thừa ứng viên kỹ năng cơ bản nhưng “khát” nhân sự được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm thực tiễn quốc tế. Đây là cơ hội lớn cho những người theo học và phát triển chuyên môn một cách chuyên sâu.

Cơ hội việc làm ngành thiết kế nội thất hiện nay

Nhu cầu thiết kế không gian ngày càng đa dạng khiến vai trò nhà thiết kế nội thất trở nên chuyên sâu và độc lập hơn. Nếu trước đây phần nội thất thường do kiến trúc sư kiêm nhiệm, thiết kế nội thất giờ đây đòi hỏi giải quyết toàn diện trải nghiệm sống: từ công năng, thẩm mỹ đến cảm xúc - mở rộng mạnh mẽ nhu cầu tuyển dụng và các vị trí việc làm trong ngành.

Cử nhân thiết kế nội thất có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như nhà ở, khách sạn, văn phòng, trường học, bệnh viện… với các vị trí phổ biến: chuyên viên thiết kế, tư vấn thiết kế, quản lý dự án, thiết kế 3D. Nhiều bạn trẻ cũng chọn con đường làm việc tự do (freelance) hoặc làm dự án từ xa cho thị trường trong và ngoài nước.

Để nắm bắt những cơ hội này, người làm nghề cần nền tảng chuyên môn vững, tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế, kỹ năng mềm, khả năng quản lý dự án - khách hàng và năng lực làm việc trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, những yêu cầu then chốt trong thị trường thiết kế nội thất hiện đại.

Điểm khác biệt của chương trình đào tạo tại RMIT Việt Nam

Sinh viên yêu thích thiết kế không gian và nội thất, mong muốn phát triển cả chuyên môn lẫn kỹ năng mềm liên ngành, có thể tham khảo chuyên ngành Ý tưởng không gian (Thiết kế nội thất và không gian) thuộc chương trình Cử nhân Thiết kế (Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo) tại RMIT Việt Nam.

Theo Bảng xếp hạng Đại học Thế giới Quacquarelli Symonds theo ngành học năm 2025, RMIT xếp Top 1 ở Úc và Top 26 toàn cầu về giảng dạy nhóm ngành Nghệ thuật và Thiết kế.

Chương trình Cử nhân Thiết kế (Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo) kéo dài 3 năm, giảng dạy 100% bằng tiếng Anh bởi đội ngũ giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm nghiên cứu và thực tiễn. Bên cạnh các môn nền tảng về kỹ năng và lý thuyết thiết kế, sinh viên có thể chọn chuyên sâu 2 trong 4 chuyên ngành: Thiết kế đồ hoạ, Vẽ minh hoạ, Ý tưởng không gian và Thiết kế trải nghiệm người dùng. Chương trình cũng bao gồm các môn tự chọn chung, cho phép sinh viên học thêm môn từ các ngành khác của RMIT, tuỳ theo định hướng nghề nghiệp cá nhân.

Chương trình được thiết kế để sinh viên có thể bắt đầu từ con số 0 và phát triển dần tư duy sáng tạo lẫn tư duy thiết kế. Bên cạnh việc học cách tạo ra sản phẩm thẩm mỹ, sinh viên còn được đào tạo kỹ năng quản lý dự án, giao tiếp, làm việc nhóm và phân tích bối cảnh, người dùng để đưa ra giải pháp thiết kế hiệu quả. Xuyên suốt quá trình học, sinh viên thực hành trong studio chuyên dụng, phòng máy Mac/PC và các phần mềm thiết kế chuẩn quốc tế, mô phỏng môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Sinh viên được làm việc trực tiếp với doanh nghiệp đối tác của RMIT qua mô hình Work Integrated Learning (WIL) - học tập kết hợp thực tiễn và học theo phương pháp studio - đào tạo dựa trên dự án thực tế. Ví dụ, dự án cuối khóa (capstone project) với ý tưởng trùng tu và giới thiệu một diện mạo mới của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh hoặc dự án của sinh viên hợp tác với Thư viện RMIT tại TP.HCM để tái thiết kế không gian thư viện thành một môi trường học tập hiện đại.

Bên cạnh thiết kế nội thất, UI/UX cũng là chuyên ngành được nhiều sinh viên lựa chọn để phát triển sự nghiệp trong ngành thiết kế.

Bích Đào