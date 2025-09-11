Hội thảo khoa học quốc gia "Công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới" vừa diễn ra chiều nay theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của khoảng 3.500 đại biểu.

Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức cùng Đảng ủy Công an Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định: Đây là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận của Trung ương cũng như địa phương chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, củng cố lý luận, làm rõ thực trạng, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giải pháp về công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: Kim Sơn

GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương nêu một số vấn đề lớn đối với công tác tôn giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi cán bộ tuyên giáo, dân vận vừa phải chuyên sâu vừa phải đa năng, hiện đại hơn.

Theo ông Phú, người cán bộ tuyên giáo, dân vận trong kỷ nguyên mới cần có tri thức liên ngành, chuyên sâu một lĩnh vực và am hiểu những lĩnh vực liên quan. Ngoài những kỹ năng viết, nói, tổ chức sự kiện, vận động, hướng dẫn nhân dân..., cán bộ cần trang bị thêm những phương pháp, kỹ năng cần thiết như phương pháp làm việc nhóm, kỹ năng phân tích, dự báo, xử lý tình huống phát sinh, nhất là tình huống khủng hoảng thông tin truyền thông, kỹ năng sử dụng công nghệ số...

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận đã tăng cường giám sát, nắm bắt tình hình thực tế và trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý các hành vi lợi dụng thông tin về tổ chức bộ máy chính trị để kích động, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong dư luận. TPHCM kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức phát tán tin giả, thông tin sai sự thật hoặc bịa đặt liên quan đến công tác nhân sự và sắp xếp bộ máy.

Cùng với đó, TPHCM tích cực lắng nghe, đối thoại và kịp thời giải quyết các khó khăn, kiến nghị chính đáng của người dân liên quan đến đổi mới, sắp xếp bộ máy. Các cơ quan chức năng đã phản ánh trung thực, khách quan tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên về chủ trương tinh gọn tổ chức. Nhờ vậy, thành phố đã tạo được sự thống nhất, đồng thuận và sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Bình Minh

Cần tiếp tục nghiên cứu nhiều vấn đề mới

Ông Đoàn Minh Huấn, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, kỷ nguyên mới đặt ra những yêu cầu cao hơn, phức tạp hơn với công tác tuyên giáo và dân vận, vì vậy, phải thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm. Công tác tuyên giáo và dân vận phải không ngừng nỗ lực, thích ứng với công nghệ số.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam lưu ý, thời đại bùng nổ thông tin, vai trò định hướng dư luận của báo chí, truyền thông vô cùng quan trọng, góp phần làm tốt công tác tuyên giáo, dân vận.

Với luận điểm "trong một xã hội dân chủ, phát triển, định hướng dư luận không phải là áp đặt mà là quá trình thuyết phục, đối thoại và đồng hành cùng nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước”, ông Minh khuyến nghị, báo chí, truyền thông cần tăng cường tính chủ động, nhạy bén trong nắm bắt vấn đề xã hội. Việc thành lập nhóm chuyên trách theo dõi mạng xã hội, sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu để dự đoán xu hướng thông tin như mô hình trung tâm giám sát dư luận sẽ giúp báo chí đi trước một bước, chủ động ứng phó với những vấn đề phức tạp có thể phát sinh.

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Những người làm công tác tuyên giáo và dân vận cần chuẩn bị tâm thế đón nhận những nội dung cốt lõi của Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14. Rất nhiều vấn đề cần được nghiên cứu trong bối cảnh mới, chẳng hạn như: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới; Chiến lược công tác tuyên giáo, dân vận trong thời gian tới...

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu bế mạc hội thảo. Ảnh: Kim Sơn

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu ngành tuyên giáo và dân vận đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác, thực hiện tốt hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ của ngành, chủ động phát hiện, dự báo chính xác những vấn đề cấp bách đang đặt ra; Nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục, xây dựng và củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng hiện nay là phải quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới, đổi mới phương thức hoạt động ở cơ sở.

“Đối chiếu tình hình thực tiễn tại các xã, phường, đặc khu sau hợp nhất, công việc này đang gặp nhiều khó khăn. Có tình trạng thiếu cán bộ chuyên trách làm công tác vận động quần chúng trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo được đào tạo cơ bản để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, ông Nghĩa nhìn nhận.

Ông cũng yêu cầu phát huy hơn nữa hiệu quả của khoa học công nghệ, vận dụng tối đa công nghệ, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp triển khai công tác tuyên giáo, dân vận; tăng cường hội nhập quốc tế...