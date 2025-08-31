Đến thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lễ Vu Lan báo hiếu, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định: Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến các hoạt động tôn giáo và ban hành những chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng tôn chỉ mục đích và Hiến pháp, pháp luật. Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu thắp hương tại chùa Quán Sứ - ngôi chùa nơi đoàn đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng biểu dương và chúc mừng những kết quả hoạt động phụng đạo, yêu nước của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể tăng ni, phật tử cả nước đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đại đoàn kết, xây dựng và phát triển đất nước. Đây là sức mạnh, nguồn lực vô cùng to lớn.

Toàn cảnh buổi gặp mặt tại chùa Quán Sứ

Chia sẻ thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển kinh tế -xã hội, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 8%, hướng tới tăng trưởng 2 con số, tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 14, ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng dân tộc.

“Tôi mong muốn và tin tưởng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần hòa hợp, giá trị nhân văn, tốt đời, đẹp đạo, cùng toàn dân hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động của Giáo hội. Đồng thời, Hòa thượng cho biết trong chặng đường vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều hoạt động ích đạo, lợi đời, an sinh xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tham mưu, phối hợp tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, để lại nhiều dấu ấn.

“Thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, gắn bó cùng dân tộc, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu chia sẻ.

Cũng trong chiều nay, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến thăm Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc mừng Toà Tổng Giám mục Hà Nội

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên, các linh mục, tu sĩ đã tích cực vận động, tuyên truyền để bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như phương châm “kính chúa, yêu nước”, “tốt đời, đẹp đạo”.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Toà Tổng Giám mục Hà Nội

“Trong thành tựu chung của sự đất nước, có đóng góp của đồng bào Công giáo”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định và mong muốn đồng bào Công giáo tiếp tục đồng hành, tích cực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự bình yên, hạnh phúc và phát triển chung của đất nước.