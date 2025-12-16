Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì bán trên địa bàn phường Phan Thiết (Lâm Đồng).

Theo Cục An toàn thực phẩm, đơn vị này đã nhận được thông tin về nhiều trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt… phải cấp cứu tại Bệnh viện An Phước và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận sau khi ăn bánh mì tại cùng một địa điểm.

Trước diễn biến trên, Cục đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ sở y tế nơi đang điều trị bệnh nhân tập trung tối đa nguồn lực, tích cực cứu chữa, theo dõi sát tình trạng sức khỏe, không để ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngành y tế địa phương khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để làm rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi gây ngộ độc; tiến hành lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm xác định nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả nhằm kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, Cục đề nghị ngành y tế địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm; thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu theo quy định.

Người dân cũng được khuyến cáo lựa chọn thực phẩm an toàn, ưu tiên các cơ sở kinh doanh bảo đảm điều kiện vệ sinh, đặc biệt khi sử dụng dịch vụ ăn uống phục vụ đông người.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng được yêu cầu triển khai nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể.

Chiều 15/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến 16h cùng ngày đã ghi nhận 80 trường hợp nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại phường Phan Thiết. Trong đó, 56 bệnh nhân đang điều trị với tình trạng sức khỏe tạm ổn, 24 trường hợp đã xuất viện. Tất cả người bệnh đều cho biết đã ăn bánh mì thịt nguội tại một xe bán bánh mì trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phan Thiết vào tối 12/12.