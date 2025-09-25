Những ngày qua, nghệ sĩ Cát Phượng gây chú ý khi lời qua tiếng lại với đạo diễn, nhà sản xuất phim Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu - sản phẩm mà chị có tham gia một vai diễn.

Ban đầu, Cát Phượng chê năng lực đạo diễn, chất lượng kịch bản như nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của bộ phim. Tuy nhiên, khi đôi bên sa đà vào tranh cãi, khán giả nhìn thấy nhiều hơn các khía cạnh của câu chuyện.

Khi diễn viên chê tơi bời bộ phim

Video đầu tiên Cát Phượng phản ánh về tay nghề đạo diễn và chất lượng bộ phim được ghi hình trong cuộc phỏng vấn sau buổi công chiếu báo chí.

Trong khuôn khổ buổi phỏng vấn với báo chí có mặt đạo diễn trẻ Hoàng Anh Duy, việc chị chê phim quá thẳng thắn dù khá thiếu tế nhị vẫn có thể chấp nhận ở chừng mực nào đó.

Tuy nhiên, sau đó, vấn đề phát sinh khi Cát Phượng không dừng hành động này. Chị tiếp tục chia sẻ quan điểm trên mặt báo; vào bài đăng chê phim của các fanpage để bày tỏ sự đồng tình và bị người dùng mạng phản ứng ngay dưới các bình luận này.

Đỉnh điểm, Cát Phượng và nhà sản xuất cãi tay đôi bằng những bài đăng dài trên mạng xã hội.

Cát Phượng vai bà Chín trong phim "Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu". Ảnh: FBNV

Nữ nghệ sĩ gây chú ý với phát ngôn trước sau bất nhất. Chị trả lời báo chí "lần đầu tiên trong sự nghiệp đóng phim mà không biết kịch bản" nhưng sau khi bị nhà sản xuất chất vấn lại thừa nhận đã được gửi, đọc và góp ý kịch bản từ đầu.

Xuyên suốt bài phản biện dài, Cát Phượng nhiều lần đề cập những vấn đề được cho là không thể chấp nhận ở một đoàn phim như: không có khâu tiền kỳ, tự "bịa" thoại, không phục vụ bữa ăn, chưa trả cát-sê, không có hợp đồng... nhưng tất cả mâu thuẫn với kết quả là chị vẫn tham gia trọn vẹn quá trình từ ghi hình tới ra mắt phim.

Chính điều này làm dấy lên nghi vấn Cát Phượng bắt tay với ê-kíp gây ồn ào truyền thông để thu hút sự chú ý cho bộ phim đang thất bại thảm hại ở phòng vé.

Với phần lớn thông tin đưa ra chưa được kiểm chứng, khó thể phân định ai đúng ai sai, cũng chưa đủ căn cứ để kết luận họ bắt tay nhau truyền thông bẩn nhưng chắc chắn cuộc cãi vã đã trở thành trò cười trong dư luận, làm xấu hình ảnh cả đôi bên.

Ngập ngụa scandal

Những năm qua, cái tên Cát Phượng chưa bao giờ hoàn toàn chìm lắng vì luôn được giữ ''nhiệt" bởi ồn ào.

Bằng thao tác tìm kiếm đơn giản trên Google, đập vào mắt là hàng loạt tiêu đề: Cát Phượng xin lỗi Nam Thư; Cát Phượng xin lỗi vì phát ngôn về Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh; Cát Phượng nhận lỗi vụ chia tay Kiều Minh Tuấn; Cát Phượng xin lỗi NSND Việt Anh; Cát Phượng xin lỗi vì thông tin sai về dịch corona...

Cát Phượng có quá nhiều lần làm sai rồi xin lỗi. Ảnh: Tư liệu

Trước vụ Cát Phượng bị phạt vì đưa tin sai về dịch corona là chuỗi tin, bài khổng lồ xoay quanh vụ chị "đạo diễn" scandal "phim giả tình thật" giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy - bê bối showbiz Việt lớn nhất năm 2018.

Ở Trung Quốc, sau mỗi lần có tên trong scandal, nghệ sĩ bản xứ luôn ý thức xin lỗi vì "chiếm dụng tài nguyên công cộng" bất kể đúng hay sai.

Nghĩa là ở quốc gia này, người nghệ sĩ được xem là có lỗi khi để dư luận, báo chí, cơ quan công quyền mất thời gian vào chuyện riêng của mình thay vì dành cho việc quan trọng hơn.

Trong khi đó, phần lớn lần Cát Phượng "chiếm dụng tài nguyên công cộng" lại tựu trung ở mô-típ: do chị chủ động phát ngôn và luôn có tính gây sốc; luôn nhắm vào một nhân vật, sự vụ đang "nóng" dư luận; và kết thúc bằng lời xin lỗi kèm giải thích vòng vo, lý do thiếu thuyết phục.

Đơn cử vụ bênh vực Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, Cát Phượng viết: "Chúc mừng hai em" nhưng sau đó livestream nói ý đầy đủ vốn là: "Hãy về nhà đối diện vợ con của các em và nhận trách nhiệm thích đáng nhất".

Cát Phượng hát "Ai chung tình được mãi" sau khi công bố tin chia tay Kiều Minh Tuấn

Ngoại trừ Cát Phượng, trong showbiz dường như chưa có nghệ sĩ nào có kiểu giải thích hạ thấp trí tuệ khán giả như vậy.

Tương tự, chị công bố chia tay diễn viên Kiều Minh Tuấn cũng vào đúng buổi khai trương quán cà phê của mình. Những vụ việc như vậy vẫn luôn lặp lại nhiều năm nay.

Kết hợp với những bức ảnh chụp tin nhắn cho thấy Cát Phượng "đạo diễn" scandal giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy hồi năm 2018, chị khó tránh khỏi bị nghi có chủ đích phát ngôn hòng tạo truyền thông, phục vụ cho mục đích cá nhân.

Dấu hỏi về thực lực

Đối lập tai tiếng dày đặc, mấy năm nay, Cát Phượng ngày càng ít dấu ấn trong nghề, gần nhất là vở Dâu ngọt đoạt HCV tại Liên hoan Sân khấu TPHCM lần thứ I đầu năm nay.

Ngày thường, chị đăng ảnh bán hàng, thăm cơ sở kinh doanh ở Vũng Tàu, thỉnh thoảng cập nhật vở diễn mới ở Sân khấu mới (phường Hạnh Thông, TPHCM) hoặc dự sự kiện.

Cát Phượng vẫn là tên tuổi kỳ cựu trong lĩnh vực sân khấu. Nhưng trong điện ảnh, chị là ẩn số.

Khi Hoài Linh, Mỹ Uyên đã tỏa sáng, Hồng Ánh, Hạnh Thúy có dấu ấn riêng, những gì Cát Phượng từng thể hiện trong các tác phẩm điện ảnh ít ỏi chị góp mặt vẫn rất khiêm tốn, nhạt nhòa và chủ yếu mang màu sắc kịch nói.

Cát Phượng cần chiêm nghiệm lại sau vô số lần gây ồn ào, dù vô tình hay cố ý. Ảnh: FBNV

Khác lứa khán giả 8X, đầu 9X, thế hệ Z ngày càng xa lạ với cái tên Cát Phượng. Họ không biết những đóng góp của chị cho lĩnh vực sân khấu thời hoàng kim nhưng biết thừa loạt bê bối đời tư của nữ nghệ sĩ trên mạng xã hội.

Qua mỗi vụ ồn ào, uy tín của Cát Phượng lại giảm sút ít nhiều. Hai lý do khiến khán giả dần không còn niềm tin ở chị là liên tục mắc lỗi và hành động đi ngược lại phát ngôn.

Về khoản "nói đạo lý", Cát Phượng cũng là diễn viên được truyền thông nhắc nhiều. Trong hầu hết phỏng vấn, talkshow, chị nói nhiều về đạo đức nghề nghiệp, tình nghĩa, sự biết ơn, cách đối nhân xử thế, bản tính trượng nghĩa...

Tuy nhiên, cách chị đối đáp NSND Việt Anh, tố Nam Thư chặn tài khoản khi đàn em chới với giữa scandal hay phát tin về Kiều Minh Tuấn đi ngược lại những câu chữ đó.

Sẽ đến lúc khán giả hoàn toàn tuyệt vọng về Cát Phượng nếu tình trạng "tác phẩm thưa thớt, tai tiếng dày đặc" này kéo dài. Điều này cũng cần đặt vào bối cảnh khán giả càng ngày sắc sảo, dễ dàng nhìn thấu những chiêu trò truyền thông cũ kỹ, lỗi thời.

Vì vậy, thay vì làm sai rồi tiếp tục xin lỗi, tất cả những gì Cát Phượng có thể thực hiện ngay để cứu vãn danh tiếng là chấm dứt các hành vi gây sốc trên mạng xã hội, dù vô tình hay cố ý.

Lê Thị Mỹ Niệm