Trên trang cá nhân, Cát Phượng chia sẻ lại bài đáp trả của đại diện nhà sản xuất Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu về những phát ngôn của nữ diễn viên trong cinetour. Theo đó, phía nhà sản xuất (NSX) phủ nhận việc chưa gửi kịch bản trọn vẹn cho Cát Phượng như lời chị nói.

Cát Phượng trong phim "Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu".

"Sự thất bại hay thành công của bộ phim không chỉ đến từ diễn viên mà là cả tập thể, trong đó đạo diễn là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Nhưng hình ảnh và phát ngôn của người nghệ sĩ sẽ ảnh hưởng rất lớn (30 - 40%) của cả dự án khi ra mắt. Khán giả đi xem về, dở họ chê hoặc tẩy chay là quyền của khán giả. Còn trách nhiệm của diễn viên là phải quảng bá. Không khen được thì chớ vạ miệng gây liên lụy tới biết bao nhiêu người, vốn dự án đã nhỏ, sau phát ngôn đó lại càng mong manh (thiệt hại về tài chính, suất chiếu)" - người đại diện nói.

Đồng thời đại diện NSX tuyên bố sẽ dùng đến pháp lý để giải quyết những phát ngôn gây ảnh hưởng một phần tới phim.

Cát Phượng cho rằng nếu phim Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu ra rạp 3 ngày đầu tiên mà suất chiếu dày đặc vào những khung giờ đẹp mà mình chê phim, làm giảm suất chiếu thì lúc đó hãy trách chị. Nữ diễn viên thừa nhận đã nóng tính khi phát ngôn chê phim trước đó.

"Tôi không phải muốn chê phim trước mặt mọi người là dập tắt bạn mà là do tôi không kiềm được cảm xúc và tôi không kiểm soát được lúc đó. Nhưng tất cả tôi chỉ muốn cho bạn hiểu ra: Nghệ thuật không phải đam mê là đủ và để chạm đến nghệ thuật phải bỏ nhiều thời gian, công sức thậm chí cả máu! Tôi khẳng định, đi họp báo dự ra mắt phim nào đó tôi chưa bao giờ chê phim nào cả ngoài Có chơi có chịu", chị nói.

Nữ diễn viên cho hay nếu do mình chê mà phim giảm suất chiếu thì cho chị xin lỗi. Thêm vào đó, Cát Phượng khẳng định đến tận ngày hôm nay vẫn chưa nhận đồng cát-sê nào và sẵn sàng ra hầu tòa nếu nhà sản xuất nhờ đến pháp luật.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu do Hoàng Anh Duy đạo diễn với sự góp mặt của các diễn viên Cát Phượng, NSƯT Mỹ Duyên, Lộ Lộ, Hiếu Hiền...

Công chiếu ngày 12/9 vừa qua, phim gần như chìm nghỉm ngoài rạp. Theo Box Office Vietnam, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu thu chưa đầy 79 triệu đồng và chỉ bán được 840 vé từ 138 suất chiếu, xếp thứ 14 phòng vé, lọt top cuối những phim có doanh thu thấp nhất 2025. Đi kèm với đó, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu nhận bão chê bai về chất lượng trên các diễn đàn phim.

Thời điểm 10h ngày 17/9, phim chỉ thu được 1,1 triệu đồng với 18 vé trên tổng số 32 suất chiếu. Hiện phim thu về chưa đầy 135 triệu đồng. Với đà này, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu sẽ sớm rời rạp. Nhiều người đặt dấu hỏi việc Cát Phượng chê bai đạo diễn và cả phim mình đóng cũng như đấu tố với nhà sản xuất liệu có phải chiêu trò để phim gây sự chú ý với khán giả giữa lúc bị nhấn chìm ngoài rạp?