Ngày 31/10, tờ Sohu đưa tin bà Phương Tâm Viện, vợ của nam diễn viên Chân Chí Cường đăng cáo phó xác nhận chồng qua đời ngày 21/10 tại Thượng Hải. Nguyên nhân cái chết hiện chưa được công bố.

Trong thông báo, bà cho biết tang lễ sẽ được tổ chức đơn giản, riêng tư, thời gian và địa điểm cụ thể công bố sau. Gia đình mong nhận được sự cảm thông và tôn trọng quyền riêng tư trong giai đoạn khó khăn này.

Nam diễn viên Chân Chí Cường.

Sự ra đi đột ngột của Chân Chí Cường khiến nhiều người hâm mộ bàng hoàng. Trước đó, anh từng phải nhập viện khẩn cấp vì vấn đề sức khỏe và viết trên mạng xã hội: “Khủng hoảng thường đến mà không báo trước” vào tháng 5 năm nay. Khi đó, anh xuất hiện trong đoạn video ngắn với vẻ ngoài tiều tụy, đang truyền dịch trong bệnh viện. Dù sau đó xuất viện về nhà, tình trạng sức khỏe vẫn khiến công chúng lo lắng.

Chân Chí Cường sinh tại Hong Kong (Trung Quốc), gia nhập làng giải trí đầu thập niên 1990. Anh nổi tiếng với vai Triển Chiêu trong loạt phim cổ trang Bích Huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng của ATV, được khán giả ca ngợi là “Triển Chiêu điển trai và chính khí nhất”.

Sau đó, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Kiếm Tiếu Giang Hồ, Tuyết Hoa Thần Kiếm và Bằng Chứng Thép 2. Tuy nhiên, khi chuyển sang TVB, anh không được trọng dụng, chỉ đảm nhận vai phụ trong 14 bộ phim suốt 7 năm.

Năm 2009, Chân Chí Cường rời ngành giải trí vì thất vọng với sự lạnh nhạt của nhà đài, chuyển hướng sang kinh doanh nhà hàng tại Thâm Quyến. Đến năm 2018, anh trở lại màn ảnh với phim Đại Nhân, Hắn Đến Rồi thể hiện mong muốn tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất. Song, sự nghiệp không còn sôi nổi như trước.

