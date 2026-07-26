Cụ thể trong ngày mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Đáng chú ý, phiên làm việc buổi sáng Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tuần qua, tại hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý phương án về giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 để Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, dự kiến diễn ra đầu tháng 8.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang mới được giao quyền Bộ trưởng Nội vụ, thay ông Đỗ Thanh Bình.

Ngày 28/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Luật Phát triển đô thị, dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và một số nội dung liên quan dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được dành trọn một buổi chiều ngày 28/7 để xem xét, cho ý kiến về việc chỉnh lý, hoàn thiện.

Ngày 29/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Trong buổi làm việc cuối cùng, chiều 30/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và một số nội dung khác dự kiến trình Quốc hội cũng sẽ được xem xét nếu hồ sơ được chuẩn bị kịp thời.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm 24/7. Ảnh: QH

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa 16 dự kiến khai mạc ngày 3/8, bế mạc ngày 24/8, chia làm 2 đợt. Quốc hội sẽ làm việc liền mạch trong tuần, không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật.

Đến nay, các cơ quan đã thống nhất cao về những nội dung cần chuẩn bị cho kỳ họp. Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 31 nội dung. Trong đó có 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật (thông qua 19 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến 7 dự án luật); đồng thời xem xét, quyết định công tác nhân sự và các nội dung quan trọng khác.