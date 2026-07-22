Hôm nay, hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ ba.

Buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về 2 nội dung.

Trung ương cho ý kiến về đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Nội dung thứ hai Trung ương thảo luận là đề án tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 "về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường".

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về 4 nội dung.

Cụ thể, Trung ương thảo luận về đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển; đề án Chiến lược An ninh quốc gia.

Trung ương cũng cho ý kiến về 2 đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.