Cụ thể, Thủ tướng quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh ngày 31/8/1965; quê quán phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau; trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, thạc sĩ quản lý hành chính công.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; Đại biểu Quốc hội khóa 16.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Tiến Hải có hàng chục năm công tác tại tỉnh Cà Mau, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Chánh văn phòng tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Cái Nước; Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh; Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 1/2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Đến tháng 7/2025, khi tỉnh Kiên Giang sáp nhập với tỉnh An Giang, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang (mới) cho đến nay.