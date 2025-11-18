Tại Việt Nam, ngày Quốc tế Đàn ông vẫn còn khá xa lạ với nhiều người, không được biết đến rộng rãi như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Trên thực tế, từ năm 1999, ngày Quốc tế Đàn ông được tổ chức lần đầu tại Trinidad và Tobago bởi Tiến sĩ Jerome Teelucksingh. Ông là một nhà văn, nhà thơ, nhà lãnh đạo tư tưởng về giới, nhân quyền ở trường Đại học Tây Indies ở Trinidad và Tobago.
Ông chọn ngày 19/11 để tưởng nhớ đến sinh nhật của người cha, đồng thời kỉ niệm những nỗ lực phi thường trong việc giành vé vào vòng chung kết Worldcup của đội tuyển bóng đá nam Trinidad và Tobago (ngày 19/11/1989).
Tiến sĩ Teelucksingh cho rằng, ông và các cộng sự đang đấu tranh cho bình đẳng giới, từng bước loại bỏ những hình ảnh tiêu cực gắn liền với nam giới trong xã hội.
Sau đó, sáng kiến này được Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức hoạt động về giới ở Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi và vùng Caribe ủng hộ.
Tới nay, đã có rất nhiều quốc gia trên khắp thế giới tổ chức ngày Quốc tế Đàn ông.
Mục đích của việc tổ chức ngày Quốc tế Đàn ông là tập trung chăm sóc sức khỏe nam giới và trẻ em nam; cải thiện quan hệ giữa các giới, thúc đẩy bình đẳng giới và làm nổi bật lên vai trò của nam giới trong xã hội.
Đây cũng là ngày để phụ nữ thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến của đàn ông đối với gia đình, cộng đồng, xã hội trong công việc, hôn nhân và quá trình chăm sóc, giáo dục con cái.
Ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 là dịp để phái nữ gửi lời chúc mừng ý nghĩa đến những người đàn ông quan trọng của mình như bố, chồng, bạn trai, anh em trai... hoặc bạn bè, đồng nghiệp nam thân thiết; bày tỏ sự ghi nhận những cống hiến của họ với gia đình, cộng đồng, xã hội.
Ngoài ra, phái nữ có thể dành tặng người đàn ông của mình những món quà thể hiện tình cảm như: đồng hồ đeo tay, nước hoa, thắt lưng, ví da, đồ công nghệ...
Trong gia đình, một bữa ăn ấm áp cũng là cách ý nghĩa để chúc mừng ngày Quốc tế Đàn ông. Tại cơ quan, đồng nghiệp có thể tổ chức buổi ăn trưa, cà phê, bữa tiệc nhỏ để kỷ niệm ngày đặc biệt này.
