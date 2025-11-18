Nguồn gốc ngày Quốc tế Đàn ông

Tại Việt Nam, ngày Quốc tế Đàn ông vẫn còn khá xa lạ với nhiều người, không được biết đến rộng rãi như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Trên thực tế, từ năm 1999, ngày Quốc tế Đàn ông được tổ chức lần đầu tại Trinidad và Tobago bởi Tiến sĩ Jerome Teelucksingh. Ông là một nhà văn, nhà thơ, nhà lãnh đạo tư tưởng về giới, nhân quyền ở trường Đại học Tây Indies ở Trinidad và Tobago.

Ông chọn ngày 19/11 để tưởng nhớ đến sinh nhật của người cha, đồng thời kỉ niệm những nỗ lực phi thường trong việc giành vé vào vòng chung kết Worldcup của đội tuyển bóng đá nam Trinidad và Tobago (ngày 19/11/1989).

Tiến sĩ Teelucksingh cho rằng, ông và các cộng sự đang đấu tranh cho bình đẳng giới, từng bước loại bỏ những hình ảnh tiêu cực gắn liền với nam giới trong xã hội.

Sau đó, sáng kiến này được Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức hoạt động về giới ở Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi và vùng Caribe ủng hộ.

Tới nay, đã có rất nhiều quốc gia trên khắp thế giới tổ chức ngày Quốc tế Đàn ông.