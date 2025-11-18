Ngày Quốc tế Đàn ông (hay còn gọi ngày Quốc tế Nam giới) được tổ chức vào ngày 19/11 hằng năm.

Mục đích của việc tổ chức ngày Quốc tế Đàn ông là tập trung chăm sóc sức khỏe nam giới và trẻ em nam; cải thiện quan hệ giữa các giới thúc đẩy bình đẳng giới và làm nổi bật vai trò của nam giới trong xã hội.

Đây cũng là ngày để phụ nữ thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến của đàn ông đối với gia đình, cộng đồng, xã hội trong công việc, hôn nhân và quá trình chăm sóc, giáo dục con cái.

Dưới đây là gợi ý những lời chúc ý nghĩa ngày Quốc tế Đàn ông 19/11.

Lời chúc hài hước dành cho bạn thân, đồng nghiệp Lời chúc ý nghĩa dành tặng bố - Bố có biết hôm nay là ngày gì không ạ? Hôm nay là ngày Quốc tế Đàn ông – ngày để tôn vinh những người đàn ông tuyệt vời như bố đấy ạ. Con chúc bố luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, lạc quan và luôn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và con bố nhé! Hôm nay, bố là "ông chủ" của cả nhà, hãy để mẹ và con nấu cơm thật ngon, rửa bát thay bố nhé bố! - Con và mẹ đã nhận rất nhiều lời chúc ngọt ngào, món quà ý nghĩa của bố trong ngày Quốc tế Phụ nữ hay Phụ nữ Việt Nam. Trong ngày Quốc tế Đàn ông hôm nay, con muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới bố kính yêu. Con luôn tự hào vì được làm con của bố. Con mong bố luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên mẹ và con. - Con xin gửi đến bố lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn bố đã luôn âm thầm hi sinh và dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Chúc bố có một ngày kỉ niệm thật vui vẻ và ý nghĩa. Happy International Men's Day! Lời chúc ngọt ngào dành chồng/bạn trai - Cảm ơn anh đã chăm sóc, nhường nhịn tính khí thất thường của em suốt 364 ngày trong năm. Hôm nay, trong ngày Quốc tế Đàn ông, em cho phép anh được làm nũng, hờn dỗi em nhé! Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em! Anh là người đàn ông vô cùng ấm áp và tốt bụng, em yêu anh rất nhiều! Ngày Quốc tế Đàn ông được tổ chức vào 19/11 hằng năm. Ảnh minh họa: Freepik - Chúc mừng anh nhân ngày Quốc tế Đàn ông 19/11. Em mong anh luôn vui tươi, mạnh khỏe, là chỗ dựa vững chắc của em. Anh là người đàn ông tuyệt vời trong cuộc đời em! - Chúc chồng yêu ngày lễ vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc nhé. Cảm ơn anh đã luôn nỗ lực để mẹ con em có cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn. Em và con chỉ mong anh luôn khỏe mạnh, chân cứng đá mềm, đạt được những mục tiêu mà mình đề ra anh nhé! - Hôm nay là ngày ý nghĩa với cánh mày râu. Em cũng muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến anh - người đàn ông tuyệt vời của đời em. Tối nay anh về sớm nhé, em và con sẽ nấu bữa cơm toàn món anh thích! Lời chúc hài hước dành cho bạn thân, đồng nghiệp - Chúc bạn thân/đồng nghiệp thân mến của tôi ngày Quốc tế Đàn ông vui vẻ, ngập tràn niềm vui! Chúc bạn ngày càng đẹp trai, phong độ, công việc thuận lợi và sớm thoát "ế" nhé! Tôi luôn sẵn sàng tinh thần bê tráp lễ, ăn cưới bạn thật linh đình. - Chúc mừng bạn thân nhân ngày Quốc tế Đàn ông! Chúc bạn ngày càng trưởng thành, bớt hơn thua với tôi. Nhưng dẫu bạn có hay "cãi chày cãi cối", tranh giành đồ ăn, chọc ghẹo tôi... thì tôi vẫn thừa nhận bạn rất tốt bụng, đáng tin! Luôn là bạn tốt nhé! - Thay mặt hội chị em trong phòng, xin kính chúc toàn thể anh em nam giới ngày lễ thật vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc. Chúc các anh luôn thành công trong công việc, vượt gấp 3, gấp 5 KPI được giao! Tổng hợp