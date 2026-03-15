Ngày 15/3, cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hòa trong không khí phấn khởi, nhiều văn nghệ sĩ có mặt từ sớm tại các điểm bỏ phiếu để bầu ra những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Trong ảnh, NSND Tự Long tham gia bỏ phiếu tại đơn vị. 
Cục trưởng, NSND Xuân Bắc cùng vợ và 3 con đến điểm bầu cử ở địa phương. Dù gia đình chỉ có 3 người được bầu nhưng các thành viên đều hân hoan thức dậy từ sớm để chuẩn bị. "Bầu xong cất kỹ thẻ ngay. Kỷ niệm lưu giữ sau này mở xem", anh cho hay. 
NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh tươi tắn trong buổi sáng bầu cử. Chị đi bỏ phiếu cùng bà con khu phố trong không khí nhẹ nhàng, ấm áp. 
MC Quyền Linh selfie cùng các cán bộ tại điểm bỏ phiếu. "Chúc mừng ngày bầu cử các cấp... Chúc các cử tri vui khỏe, hạnh phúc và thành công rực rỡ nhé!", anh bày tỏ. 
NSƯT Chiều Xuân và ông xã - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nói niềm vui nhân đôi vì ngày bầu cử năm nay trùng dịp kỷ niệm 39 năm ngày cưới. Cả hai ăn mặc chỉnh tề cùng các con thực hiện nghĩa vụ. 
Diễn viên Minh Tiệp nói mỗi lá phiếu là 1 niềm tin và trách nhiệm đối với Tổ quốc. 
Ca sĩ Phương Mỹ Chi gửi lời chúc ngày bầu cử thành công tốt đẹp đồng thời kêu gọi người trẻ tham gia thực hiện quyền công dân.
Hoa hậu Bảo Ngọc viết: “Mỗi lá phiếu là một niềm tin gửi gắm vào tương lai”.
Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cùng gia đình có mặt từ 7h sáng tại điểm bầu cử ở phường Ba Đình, Hà Nội. 
MC Nguyên Khang hòa chung không khí của "ngày hội non sông". 
NSƯT Tuyết Thu và ông xã đi bầu tại khu vực bỏ phiếu số 1 đặt ở trụ sở Thanh tra TPHCM. 
NSND Mỹ Uyên mặc áo dài, phấn khởi cùng bạn bè tham gia ngày bầu cử.
Ca sĩ Phương Thanh ví mình là "thanh niên nghiêm túc" vừa hoàn thành việc bỏ phiếu. 
Nhạc sĩ Huy Tuấn hào hứng bỏ phiếu bầu. 
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhắc nhở mọi người sớm hoàn thành nghĩa vụ bầu cử. 
Hoa hậu Trần Tiểu Vy chọn mặc màu áo xanh thanh niên để đi thực hiện nghĩa vụ công dân. 
Các hoa hậu Thanh Thủy, Lương Thùy Linh, Đoàn Thiên Ân (từ trái qua) diện trang phục giản dị đến điểm bỏ phiếu. 
NSƯT Võ Minh Lâm tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14 (phường Sài Gòn). 

Ảnh, clip: FBNV