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Tại lớp học, học sinh được làm quen với nhiều thể điệu như Lý, Nam, Bắc, Quán, Lễ... cùng hệ thống 20 bài bản Tổ và một số bài bản hỗ trợ. Chương trình kéo dài suốt năm học, giúp học sinh từng bước tiếp cận đờn ca tài tử từ những kiến thức cơ bản đến nâng cao.

Trong ảnh, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM) lần đầu được học đờn ca tài tử tại trường vào sáng 18/9.

TS, Nghệ nhân dân gian Lê Hoàng Tấn cho biết, việc đưa đờn ca tài tử vào trường học không chỉ nhằm bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống, mà còn hướng đến việc bồi đắp những giá trị văn hóa và nhân cách cho học sinh. Thông qua các bài bản, thể điệu gắn với con người, thiên nhiên và cuộc sống, các em vừa được học âm nhạc, vừa có thêm cơ hội cảm nhận, tìm hiểu những giá trị văn hóa của Nam Bộ.

Nghệ nhân Lê Hoàng Tấn có hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống này.

NSƯT Cẩm Tiên cũng có mặt tại lớp học, hòa giọng cùng học sinh và hướng dẫn các em cách nhấn nhá, thể hiện những câu ca trong đờn ca tài tử.

Nữ nghệ sĩ cho biết rất vui khi loại hình nghệ thuật truyền thống này được đưa vào học đường, bởi qua những tiết học, học sinh có cơ hội hiểu thêm về nguồn gốc, cách ca và những giá trị đặc sắc của đờn ca tài tử.

Dương Mai Như Ý, học sinh lớp 10A15, cho biết rất háo hức khi lần đầu được học đờn ca tài tử. Em được các nghệ sĩ, thầy cô hướng dẫn cách nhấn nhá, ca các điệu lý.

“Trước đây em chỉ xem đờn ca tài tử trên mạng. Khi được học trực tiếp, em cảm thấy rất thú vị và tự hào về truyền thống dân tộc. Sau hai buổi học, em đã hát rõ lời, đúng nhịp hơn. Em mong muốn tìm hiểu sâu hơn để có thể ca cho gia đình nghe”, Như Ý chia sẻ.

Trong giờ học, học sinh tập ca theo hướng dẫn của nghệ sĩ, nghệ nhân và làm quen với các giai điệu đờn ca tài tử.

Chia sẻ về ý tưởng đưa đờn ca tài tử vào trường học, thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết ông đã trăn trở về việc này suốt 2 năm qua, với mong muốn đưa các nghệ nhân, nghệ sĩ trực tiếp đến trường để truyền dạy âm nhạc dân tộc cho học sinh.

Với sự đồng hành của Nghệ nhân dân gian Lê Hoàng Tấn cùng các nghệ sĩ, nhà trường thí điểm chương trình tại 3 lớp, gồm 2 lớp 11 và 1 lớp 10, với khoảng 150 học sinh tham gia.

Chương trình được triển khai trong 35 tuần, với 3 tiết học mỗi tuần, mỗi tiết kéo dài 45 phút. Nội dung được thiết kế theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao, giúp học sinh từng bước tiếp cận các điệu Lý, Nam, Bắc, Quán, Lễ, 20 bài bản tổ và một số bài bản bổ trợ.

Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật âm nhạc truyền thống đặc trưng của Nam Bộ, hình thành từ cuối thế kỷ XIX, kết hợp giữa tiếng đàn và lời ca. Loại hình nghệ thuật này gắn bó với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Nam Bộ và thường được trình diễn trong những không gian sinh hoạt cộng đồng, gia đình.

Đờn ca tài tử có hệ thống 20 bài bản tổ cùng nhiều điệu lý, bài bản khác. Năm 2013, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.