Theo Sở GD-ĐT TPHCM, việc xây dựng quy định mới nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, quản lý hiệu quả hơn hoạt động dạy thêm, học thêm, vốn là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau trong dư luận. Việc lấy ý kiến hoàn thành trước ngày 31/10/2025.

Dự thảo gồm 5 chương, 10 điều. Trong đó, chương I quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; chương II nêu rõ trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của các cơ quan; chương III quy định quản lý, sử dụng kinh phí; chương IV về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; chương V về tổ chức thực hiện.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là dự kiến công khai danh sách học sinh học thêm. Theo đó, các cơ sở dạy thêm phải quản lý, lưu giữ và sẵn sàng xuất trình khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra toàn bộ hồ sơ gồm: Giấy phép đăng ký kinh doanh; các môn học được tổ chức dạy thêm, thời lượng từng môn, thời gian giảng dạy; danh sách giáo viên dạy thêm, học sinh học thêm; thời khóa biểu, đơn xin học thêm và mức thu học phí.

Ngoài ra, dự thảo không còn đề cập đến việc cấm dạy thêm sau 20h như trước đây.

TPHCM cũng phân định rõ trách nhiệm giữa Sở GD-ĐT, các sở ngành liên quan, UBND cấp xã – phường, hiệu trưởng nhà trường và cơ sở dạy thêm. Mỗi bên đều có vai trò cụ thể trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đảm bảo hoạt động dạy thêm học thêm đúng quy định, hạn chế tiêu cực, tạo môi trường giáo dục công bằng, lành mạnh.



