Mới đây, Bộ GD-ĐT đã triển khai chủ trương huy động nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, bao gồm nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, chuyên gia tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, đặc biệt ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống.

Để hiểu hơn góc tiếp cận từ giới nghệ sĩ với chủ trương này, VietNamNet đã có cuộc trao đổi với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả của rất nhiều ca khúc gây ấn tượng với giới trẻ gần đây:

- Từ năm học này, Bộ GD-ĐT có chủ trương mời các nghệ sĩ, nghệ nhân, vận động viên tham gia hoạt động giáo dục trong trường phổ thông. Với vai trò một nghệ sĩ, anh nghĩ sao?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong một buổi giao lưu với học sinh tại Hà Nội mới đây.

Tôi mong muốn về một chủ trương như vậy từ rất lâu rồi. Từ khi viết những bài hát về thiếu nhi - năm 2012, tôi đã đến 60 trường học trên địa bàn TPHCM để dạy học sinh hát. Thông qua đó, tôi truyền tải thông điệp về học tập và giúp các em tìm được đam mê, định hướng của mình sau khi tốt nghiệp phổ thông. Là một nghệ sĩ, khi đến với trường học, tôi cũng muốn cho các em thấy được thực tế công việc, cuộc sống thường ngày của một nghệ sĩ, vận động viên... trong xã hội là như thế nào; để các em được kéo gần khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành khi được chạm mặt, trao đổi, lắng nghe kinh nghiệm thực tế từ chúng tôi.

Chính vì vậy, tôi rất ủng hộ chủ trương này và vô cùng sẵn lòng nếu như các trường mời đến tham gia các buổi sinh hoạt, tiết ngoại khóa, câu lạc bộ...

Nếu có dịp đến các trường nhiều hơn, tôi cũng có thể chia sẻ thông điệp, kể lý do và cảm xúc khi viết nên những bài hát, và mục đích muốn lan tỏa điều gì. Tôi tin như vậy, các em sẽ thêm yêu lịch sử và học tập một cách chủ động, hứng thú hơn. Từ đó, nhen nhóm trong các em tình yêu quê hương, đất nước và khi lớn lên trở thành những công dân tốt, cống hiến cho gia đình và xã hội.

Ca sĩ Tùng Dương giao lưu với học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội tại chương trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) và 80 năm thành lập Bộ GD-ĐT (28/8/1945-28/8/2025).

- Qua những lần đến giao lưu, chia sẻ tại các trường học, anh cảm nhận học sinh đón nhận việc này như thế nào?

Các em thể hiện rõ sự hứng thú, phấn khích. Thực sự các em cần được tiếp xúc thực tế để có thêm những trải nghiệm và phát triển toàn diện.

Tôi mong muốn viết được nhiều hơn, truyền tải thêm giá trị thông qua những bài hát. Tôi không đến trường và dạy các em phải yêu nước, yêu Tổ quốc mà cho các em biết thêm về một bài hát, rồi cảm thấy yêu thích, ấn tượng với từng phần lời trong đó. Và từ đó, tự các em sẽ nhận ra tình yêu đất nước, trân quý hòa bình... Tôi nghĩ đó cũng là một cách giáo dục.

Trong kế hoạch của anh thời gian tới, có điều gì song hành với tinh thần, chủ trương của ngành giáo dục?

Tôi từng tham gia một số chương trình dạy học ngoại khóa hay các khóa hè tại các trường, nhưng chủ yếu là các trường quốc tế, trường tư - nơi được chủ động về nguồn tài chính, thời khóa biểu học tập của học sinh. Nhưng ở trường công lập thì việc này khó hơn, bởi giáo án và chương trình thường quy định “cứng”, như trong một học kỳ phải học bao nhiêu tiết cho những môn quan trọng, những tiết âm nhạc và ngoại khóa đôi khi bị xem nhẹ. Giờ đây, với chủ trương này, nếu các trường linh hoạt điều chỉnh giáo án, thời khóa biểu và bố trí nguồn kinh phí để duy trì lâu dài thì rất phù hợp.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho hay cảm nhận rõ sự hào hứng và phấn khích của học sinh qua những buổi giao lưu, sinh hoạt ngoại khóa có sự góp mặt của các nghệ sĩ, nghệ nhân...

Thực tế, không phải nghệ sĩ nào cũng có nhiều thời gian và điều kiện để đến được với tất cả các trường học. Vì vậy nên chăng có một cơ chế hỗ trợ phù hợp với các nghệ sĩ, vận động viên,... hay một sự ghi nhận để thêm niềm động viên. Bây giờ thực sự rất khó để mời nghệ sĩ hạng A về tất cả các trường dạy học, vậy tại sao không tạo điều kiện để tất cả các nghệ sĩ đều có thể tham gia?

Với vai trò là một nhạc sĩ, thời gian tới, tôi sẽ viết thêm những bài hát về các chủ đề mình rung động và có thể lan tỏa giá trị ý nghĩa. Với vai trò là một công dân, bên cạnh công việc sở trường, tôi có thể đến với các trường học, giao lưu với học sinh và chia sẻ thông điệp qua những bài hát mình đã viết để các em có thêm nhiều bài học trong cuộc sống. Chắc chắn tôi sẽ sáng tác thêm nhiều bài hát về học trò và lan tỏa nhiều hơn.