Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều đổi thay, những làn điệu Sli vẫn được người Nùng ở xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ. Nghệ nhân Nông Văn Hồ là một trong những người dành nhiều tâm huyết bảo tồn, lan tỏa dân ca truyền thống. Không chỉ duy trì hoạt động câu lạc bộ văn hóa dân gian, ông còn trực tiếp truyền dạy hát Sli cho học sinh, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.

Với nghệ nhân Nông Văn Hồ, hát Sli không chỉ là một hình thức sinh hoạt văn nghệ mà còn là di sản tinh thần quý báu do cha ông để lại. Bởi vậy, dù đã ở tuổi 65, ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương, dành nhiều thời gian cho việc bảo tồn và truyền dạy những làn điệu dân ca truyền thống.

Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa dân gian Tày, Nùng xã Xuân Dương. Cùng các thành viên, ông duy trì hoạt động câu lạc bộ, tạo nơi gặp gỡ cho những người yêu thích dân ca có dịp giao lưu, thực hành và chia sẻ kinh nghiệm. Đây cũng là cách để những câu hát Sli tiếp tục được cất lên, gắn bó với đời sống cộng đồng.

Nghệ nhân Nông Văn Hồ truyền dạy hát Sli cho thế hệ trẻ tại xã Xuân Dương.

Điều ông Hồ trăn trở nhất là làm sao để thế hệ trẻ biết đến, yêu thích và tiếp tục gìn giữ làn điệu của dân tộc mình. Vì vậy, hằng năm, ông tổ chức 2 lớp dạy hát Sli cho học sinh trên địa bàn. Các em được giới thiệu về nguồn gốc, ý nghĩa của những câu hát, hướng dẫn cách thể hiện và trực tiếp thực hành các làn điệu truyền thống.

Qua đó, việc học hát Sli không chỉ giúp các em tiếp cận một loại hình nghệ thuật dân gian mà còn góp phần tìm hiểu ngôn ngữ, phong tục và đời sống văn hóa của đồng bào Nùng. Từ những lời ca được học, tình yêu và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc dần từng bước được bồi đắp.

Ông Nông Văn Hồ chia sẻ, bảo tồn hát Sli cần có sự kiên trì, tình yêu và niềm đam mê. Trong cuộc sống hiện nay, giới trẻ có nhiều lựa chọn giải trí nên dân ca truyền thống đôi khi không còn được quan tâm như trước. Vì thế, những người am hiểu, biết thực hành hát Sli cần chủ động truyền dạy, giúp lớp trẻ hiểu được giá trị của những làn điệu do cha ông để lại.

Theo ông, một loại hình dân ca chỉ có thể tồn tại lâu dài khi vẫn có người hát, người học và được thực hành thường xuyên trong đời sống. Nếu chỉ biểu diễn trong các dịp lễ hội, sự kiện mà thiếu hoạt động truyền dạy thì những làn điệu truyền thống rất dễ mai một. Đây cũng là lý do ông luôn chú trọng duy trì sinh hoạt câu lạc bộ, đồng thời dành thời gian hướng dẫn học sinh, thanh thiếu niên.

Nghệ nhân Nông Văn Hồ (thứ hai từ phải sang) chia sẻ và lan tỏa những làn điệu dân ca truyền thống trong sinh hoạt Câu lạc bộ văn hóa dân gian Tày, Nùng xã Xuân Dương

Sự tận tâm của nghệ nhân Nông Văn Hồ được người dân địa phương ghi nhận. Ông Hoàng Văn Được, Trưởng thôn Bắc Sen cho biết, ông Hồ là người tích cực trong các hoạt động bảo tồn văn hóa tại địa phương. Không chỉ duy trì sinh hoạt câu lạc bộ, ông còn trực tiếp truyền dạy hát Sli, góp phần đưa dân ca truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Theo ông Được, câu lạc bộ đã tạo môi trường để những người yêu thích dân ca gặp gỡ, giao lưu, cùng thực hành và lan tỏa các giá trị văn hóa của dân tộc. Bên cạnh đó, với vai trò là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ông Nông Văn Hồ còn tích cực vận động người dân tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao ý thức gìn giữ phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa truyền thống.

Chung tay gìn giữ mạch nguồn dân ca

Dù có những nghệ nhân tâm huyết như ông Nông Văn Hồ, việc bảo tồn hát Sli vẫn cần sự chung tay của cả cộng đồng. Đặc biệt, việc tạo môi trường để người trẻ tiếp cận, thực hành và gắn bó với dân ca có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì sức sống của loại hình nghệ thuật truyền thống này.

Ông Nông Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, trong đó chú trọng gìn giữ hát Sli của người Nùng.

Địa phương sẽ tạo điều kiện để các nghệ nhân, Người có uy tín tham gia truyền dạy dân ca; duy trì hoạt động các câu lạc bộ, tổ chức giao lưu và giới thiệu văn hóa truyền thống. Đồng thời, xã khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, học tập, thực hành các làn điệu dân ca của dân tộc mình, từng bước nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn hóa trong cộng đồng.

Nghệ nhân Nông Văn Hồ (đứng đầu từ phải sang) tham gia trình diễn hát Sli tại Chợ tình Xuân Dương, xã Xuân Dương.

Từ những buổi sinh hoạt câu lạc bộ đến các lớp truyền dạy cho học sinh, nghệ nhân Nông Văn Hồ đang góp phần đưa hát Sli trở thành một phần trong đời sống văn hóa ở Xuân Dương. Những nỗ lực bền bỉ ấy không chỉ giúp lưu giữ các làn điệu cổ mà còn trao cho thế hệ trẻ cơ hội tiếp nối di sản của cha ông, để tiếng hát Sli tiếp tục ngân vang giữa cuộc sống hôm nay.