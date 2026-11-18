Thứ trưởng Y Thông lưu ý Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn coi trọng sự đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh, chú trọng phát triển năng lực và gìn giữ bản sắc văn hóa cho học sinh dân tộc thiểu số.

Chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 và kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, diễn ra sáng 18/11, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông đã gửi gắm nhiều kỳ vọng tới thầy và trò Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Đánh giá kết quả năm học 2025-2026, Thứ trưởng ghi nhận những nỗ lực của nhà trường trong công tác giảng dạy, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh. Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao chất lượng bồi dưỡng dự bị đại học, xây dựng môi trường học đường thân thiện, tích cực, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Các đại biểu tham dự khai giảng năm học mới tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

Thứ trưởng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm phát triển giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết và cùng phát triển giữa các dân tộc.

Lễ khai giảng năm nay diễn ra trong thời điểm có nhiều sự kiện ý nghĩa, như Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Nhà giáo Việt Nam, kỷ niệm 80 năm Ngày Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và là lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức trên toàn quốc.

Theo Thứ trưởng, những giá trị về văn hóa, đại đoàn kết dân tộc và truyền thống tôn sư trọng đạo cần được nuôi dưỡng thường xuyên trong môi trường học đường. Nhà trường không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải tạo điều kiện để học sinh hiểu, tự hào về bản sắc dân tộc mình, đồng thời biết tôn trọng, sẻ chia với các nền văn hóa khác.

Các tiết mục văn nghệ của các học sinh dân tộc

Đề cập tới yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn phát triển mới, Thứ trưởng Y Thông cho rằng giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng và động lực then chốt của đất nước.

Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục chuyển từ tư duy “dạy những gì mình có” sang “dạy những gì người học và đất nước cần”; từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực; từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh.

Thứ trưởng đề nghị trong năm học 2026-2027, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường dạy ngoại ngữ và phát triển năng lực số cho học sinh. Đây là những hành trang cần thiết giúp các em mở rộng cơ hội học tập, tìm kiếm việc làm và thích ứng với yêu cầu của xã hội hiện đại.

Thứ trưởng Y Thông phát biểu tại Lễ Khai giảng

Bên cạnh đó, nhà trường cần kết hợp giảng dạy kiến thức với giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và thể chất; quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của học sinh.

Đối với đội ngũ nhà giáo, Thứ trưởng mong muốn mỗi thầy cô tiếp tục phát huy tinh thần yêu nghề, giỏi chuyên môn, am hiểu văn hóa các dân tộc; là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo, truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên cho học sinh.

Gửi gắm tới các em học sinh, Thứ trưởng nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết, chăm chỉ học tập để sau này có khả năng xây dựng bản làng, phục vụ đồng bào.

Học sinh tham dự lễ khai giảng

"Các cháu thuộc nhiều dân tộc ở nhiều địa phương khác nhau lại càng phải đoàn kết, giúp đỡ nhau như anh em trong một nhà", Thứ trưởng Y Thông dặn dò.

Ông bày tỏ tin tưởng, từ mái trường này, các thế hệ học sinh sẽ tiếp tục trưởng thành, mang tri thức trở về đóng góp cho quê hương, đất nước.

Quyết tâm vượt khó để vào giảng đường đại học

Ông Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, bày tỏ sự tiếp thu những chỉ đạo của Thứ trưởng Y Thông, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong giáo dục.

Ông Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn đọc diễn văn trong buổi lễ khai giảng

Năm học 2025-2026, với sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường đạt nhiều kết quả tích cực. Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, công tác tuyển sinh đạt chỉ tiêu, chất lượng bồi dưỡng dự bị đại học từng bước được nâng cao, góp phần tạo nguồn nhân lực cho khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhấn mạnh ý nghĩa của năm học mới, ông Lâm cho rằng việc Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với ngành giáo dục trong việc nuôi dưỡng bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ.

Gửi gắm tới học sinh, hiệu trưởng nhắn nhủ các em phải luôn trân trọng nguồn cội, bởi văn hóa chính là gốc rễ làm nên bản sắc mỗi con người. Dù bước vào môi trường hiện đại, tiếp cận công nghệ và giao lưu với nhiều nền văn hóa khác nhau, các em vẫn cần gìn giữ tiếng nói, trang phục, điệu múa, làn điệu dân ca và những nét đẹp truyền thống của dân tộc mình.

Em Lô Thị Bích Na đại diện cho các em học sinh trong trường hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, đoàn kết và giúp đỡ nhau, quyết tâm vượt khó để thực hiện ước mơ bước vào giảng đường đại học

Lô Thị Bích Na, học sinh lớp K24 C8, chia sẻ những ngày đầu xa gia đình, quê hương để đến với ngôi trường mới, các em không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, nhớ nhà. Tuy nhiên, sự tận tâm của thầy cô và tình cảm sẻ chia của bạn bè đã giúp nơi đây trở thành ngôi nhà thứ hai. Em cùng các bạn sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, đoàn kết và giúp đỡ nhau, quyết tâm vượt khó để thực hiện ước mơ bước vào giảng đường đại học, không phụ niềm tin, kỳ vọng của gia đình và thầy cô.

Thứ trưởng Y Thông đại diện Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao bằng khen cho nhà trường

Đối với đội ngũ giáo viên, ông mong muốn mỗi thầy cô phát huy sức mạnh của văn hóa và tình yêu thương để giáo dục, cảm hóa học sinh. Chất lượng giáo dục không chỉ được đo bằng điểm số mà còn thể hiện qua sự trưởng thành về nhân cách, trí tuệ và khả năng cống hiến của mỗi người học.

"Trong kỷ nguyên số, dù công nghệ phát triển đến đâu, sự truyền cảm hứng và thắp lửa từ người thầy vẫn là điều không máy móc nào thay thế được", hiệu trưởng nhấn mạnh.