Diễn viên múa Hồng Phúc. Ảnh: FBNV

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, người thân xác nhận nghệ sĩ Hồng Phúc qua đời vào 14h ngày 3/5 tại phường Ô Môn, TP Cần Thơ do bệnh nặng, hưởng dương 28 tuổi.

Gia đình đang chuẩn bị hậu sự, do bối rối nên xin không chia sẻ thêm.

Đạo diễn Trần Trí cho hay Hồng Phúc bị bệnh đã lâu. Cách đây khoảng 1 tháng, anh giấu gia đình để điều trị tại một bệnh viện ở Cần Thơ.

Khi bệnh trở nặng, Hồng Phúc được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cách đây 4 ngày. Bác sĩ tiên lượng xấu nên đồng ý để gia đình đưa anh về quê nhà.

Nghệ sĩ Hồng Phúc tên đầy đủ là Mai Đào Hồng Phúc, tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên Múa khóa 4, khoa Âm nhạc và Múa Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ năm 2024.

Sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập Vũ đoàn The Time. Trong nghề, anh được đánh giá là người tận tụy, khiêm nhường, giàu đam mê và luôn yêu đời.

Việc nghệ sĩ Hồng Phúc qua đời khi tương lai đầy hứa hẹn khiến nhiều đồng nghiệp không khỏi ngậm ngùi.

Mi Lê