Đặc biệt, liên hoan năm nay sẽ có sự góp mặt của Baltic Neopolis Orchestra, một trong những dàn nhạc nổi tiếng nhất của Ba Lan.

Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn (SPO) vừa công bố sẽ tổ chức Liên hoan Âm nhạc Cổ điển lần thứ 3 do Nhà hát Lớn Hà Nội và Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB) tổ chức. Năm nay, chủ đề của liên hoan là "The Art of Concerto" với mong muốn làm nổi bật nét đẹp văn hóa của Ba Lan. Khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những tác phẩm của các nhà soạn nhạc vĩ đại.

Baltic Neopolis Orchestra. Ảnh: BTC

Trong đêm diễn đầu tiên vào ngày 17/10, những tác phẩm bất hủ sẽ được trình diễn như: Neopolis Concerto dành cho Violin và dàn dây của Paweł Łukaszewski; 13 Variations on a Polish Melody cho violin, cello và dàn nhạc thính phòng của tác giả Marcelo Nisinma.

Bản concerto cho piano cung La thứ, Op. 17, là bản concerto cho piano duy nhất do nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano người Ba Lan Ignacy Jan Paderewski sáng tác. Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Paderewski, thể hiện sự lôi cuốn và cảm xúc mãnh liệt.

Đêm trình diễn thứ 2, khán giả sẽ được hoà mình trong không gian âm nhạc của Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Wieniawski, trong đó phải nói tới Concerto cho violin và Oboe cung Đô thứ, BWV 1060R (1736) - một trong những tác phẩm nổi bật của Bach.

Với bề dày lịch sử và thành tựu đáng kể trong lĩnh vực biểu diễn âm nhạc cổ điển, Baltic Neopolis Orchestra đã khẳng định vị thế của mình trên sân khấu quốc tế.

Bên cạnh đó, SPO lựa chọn Concerto cho vĩ cầm số 2 cung Rê thứ, Op. 22, một sáng tác của nghệ sĩ vĩ cầm người Ba Lan Henryk Wieniawski là một tác phẩm mang đậm tính lãng mạn với những giai điệu phong phú và cảm xúc mạnh mẽ.

Đỗ Lê