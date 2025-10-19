Secret Garden với "Nocturne":

Tối 18/10, gần 4000 khán giả Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia như được lạc vào khu vườn của âm nhạc và cảm xúc suốt 2 giờ đồng hồ khi Secret Garden lần đầu diễn tại Việt Nam, mang tới hơn 20 nhạc phẩm nổi tiếng trong hành trình 30 năm của nhóm.

Hà Nội được nhóm nhạc huyền thoại Bắc Âu chọn là điểm mở màn cho chuyến lưu diễn toàn cầu đánh dấu 3 thập kỷ sự nghiệp. Secret Garden Live in Vietnam là chương trình thứ 3 trong chuỗi dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam do Báo Nhân dân và IB Group Việt Nam khởi xướng với mục đích mang âm nhạc đỉnh cao thế giới đến Việt Nam, đồng thời lan toả những giá trị văn hoá, lịch sử của đất nước Việt Nam tươi đẹp ra thế giới.

Không chỉ biểu diễn trực tiếp cho khán giả Hà Nội, Secret Garden sẽ còn thực hiện một MV tại Ninh Bình để quảng bá cho du lịch tại Việt Nam trước khi tiếp tục chuyến lưu diễn. Tuy nhiên nhạc phẩm nào sẽ được chọn để quay MV vẫn là bí mật với khán giả.

Rolf Løvland (piano) và Fionnuala Sherry (violin) chinh phục khán giả bằng kỹ thuật đỉnh cao.

Trong đêm nhạc, khán giả vỡ oà khi lần đầu được nghe trực tiếp Secret Garden biểu diễn những nhạc phẩm quen thuộc mà họ đã nghe trong nhiều năm. Đó là Nocturne - tác phẩm đã làm nên tên tuổi của nhóm khi họ vô địch cuộc thi Eurovision châu Âu năm 1995. Đó là Song From A Secret Garden - ca khúc chủ đề album đầu tiên của nhóm phát hành năm 1996 và cũng là một trong những bản nhạc được nghe nhiều nhất của nhóm.

Đó là bản hit kinh điển You raise me up đã được hàng triệu khán giả trên thế giới thuộc nằm lòng. Đây cũng là ca khúc được cover nhiều nhất của Secret Garden với hơn 1400 bản thu âm bằng 50 ngôn ngữ khác nhau, mang tới danh tiếng cho rất nhiều ca sĩ, nhóm nhạc sau này như Josh Groban, Westlife....

Hai nghệ sĩ chính của nhóm Secret Garden.

Rolf Løvland (piano) và Fionnuala Sherry (violin) chứng minh họ là mảnh ghép tuyệt vời tạo nên một Secret Garden với âm nhạc và phong cách hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của thế giới. Trong khi Rolf Løvland chọn phong cách chỉn chu và cổ điển, điềm đạm lướt trên phím đàn piano đặt chính giữa sân khấu thì Fionnuala Sherry biến hoá khôn lường với lối biểu diễn đầy phóng khoáng và tự do. Nữ nghệ sĩ 63 tuổi chọn giày thể thao để dễ di chuyển trên sân khấu và mê hoặc khán giả với cây đàn violin trong tay cùng kỹ thuật ấn tượng.

Chị nói mỗi lần biểu diễn đều là một cảm xúc khác nhau nên không bản thu âm nào giống bản nào bởi nó luôn biến đổi, phần lớn là nhờ sự tương tác từ khán giả. Có lẽ chính vì vậy mà các tiết mục của Secret Garden luôn có sức hút đặc biệt và mang tới bất ngờ cho khán giả.

Ngoài tài năng của hai thành viên chủ chốt của Secret Garden, khán giả còn được dẫn dụ vào một thế giới mê hoặc và tràn ngập cảm xúc qua giọng hát cuốn hút của hai nghệ sĩ Espen và Cathrine trong những sáng tác có lời như: Lullaby for Grown-ups, Sleepsong, Thank you, You raise me up...

Bên cạnh âm nhạc, phần visual art được chuẩn bị công phu cho từng tiết mục. Khán giả không chỉ được bước vào khu vườn đậm chất Bắc Âu mà còn lạc vào khu vườn Việt Nam với những hình ảnh gần gũi như đầm sen, khóm tre, ruộng bậc thang, cánh đồng lúa chín vàng...

Cảnh sắc tuyệt đẹp của Ninh Bình xuất hiện trên sân khấu.

Secret Garden dùng âm nhạc để đối thoại với khán giả, đôi khi giữa quãng nghỉ sau vài ba tác phẩm, Rolf Løvland và Fionnuala Sherry thay nhau giao lưu và chia sẻ những câu chuyện phía sau các sáng tác của họ. Nữ nghệ sĩ nói một trong những điều tuyệt nhất trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Việt Nam là họ nhận được sự ủng hộ và tình cảm nhiệt thành của khán giả. Chính vì vậy nhóm đã chơi bài Thank you với giọng hát của Espen cùng ca từ đầy ý nghĩa như lời cảm ơn tới khán giả Việt Nam.

Người nghe nhạc Secret Garden luôn có những hình dung khác nhau về thế giới âm nhạc mà họ mang tới và chương trình lần này đã hiện thực hoá những cảm nhận ấy bằng những hình ảnh vô cùng lãng mạn và ấn tượng kết hợp hiệu ứng ánh sáng tinh tế và vừa đủ được biến đổi theo giai điệu từng tác phẩm.

Âm nhạc của Secret Garden như dòng suối mát lành, một khu vườn bình yên nơi mọi trái tim được sưởi ấm.

Fionnuala Sherry cho rằng cuộc sống quá bận rộn khiến mọi người bị căng thẳng. Họ tập trung vào thiết bị điện tử, mạng xã hội quá mức mà không nghĩ tới bản thân. Vì vậy, Secret Garden mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn qua âm nhạc của nhóm và ít nhất họ đã làm được điều đó cho 4000 khán giả Hà Nội tối 18/10.

Tại đêm nhạc Secret Garden Live In Vietnam, Rolf Løvland lần đầu chia sẻ với khán giả về quãng thời gian Fionnuala Sherry phát hiện ung thư năm 2019 và nhóm phải huỷ tour diễn thế giới, dừng diễn một thời gian. Họ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu dành thời gian cho âm nhạc và bắt đầu chơi như mới bắt đầu. Đây cũng là lý do anh sáng tác bài Fionnuala’s violin cho cô và tác phẩm này được lựa chọn cho show diễn tại Việt Nam.

Fionnuala Sherry vẫn tràn đầy năng lượng trên sân khấu dù từng mang trong mình căn bệnh ung thư vú.

Secret Garden kết show với bản hit kinh điển You raise me up đã được hàng triệu khán giả trên thế giới thuộc nằm lòng. Đây cũng là ca khúc được cover nhiều nhất của Secret Garden với hơn 1000 bản thu âm bằng 50 ngôn ngữ khác nhau - cũng là nhạc phẩm được khán giả chờ đợi nhất. Không ai bảo ai, hàng nghìn khán giả ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã bật flash điện thoại hoà theo giai điệu của bài hát.

Chương trình kết thúc nhưng nhiều khán giả vẫn nán lại, kiên nhẫn xếp hàng để được trực tiếp gặp gỡ thần tượng và xin chữ ký của Secret Garden. Nhiều người không giấu nổi niềm hạnh phúc khi khoe món quà đặc biệt có được như một kỷ niệm đẹp về một đêm nhạc khó quên trong lần đầu Secret Garden đến Việt Nam.

Fionnuala Sherry ký tặng cho người hâm mộ.

