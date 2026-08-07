Diễn viên Đào Anh Tuấn vừa trở lại với phim Đàn bà xây tổ ấm (thuộc series Phim ngắn cuối tuần của Đài Truyền hình Vĩnh Long). Ở tuổi U70, khi nhiều người chọn nghỉ ngơi, nghệ sĩ vẫn miệt mài với công việc diễn xuất. Với ông, được sống cùng những vai diễn và khán giả đón nhận đã là niềm hạnh phúc lớn.

Nghệ sĩ Đào Anh Tuấn U70 vẫn miệt mài diễn xuất, có nhiều dự án đạt trăm tỷ.

Ở mảng điện ảnh, Đào Anh Tuấn góp mặt trong nhiều tác phẩm đạt doanh thu ấn tượng. Trong đó, Nhà gia tiên năm ngoái với doanh thu hơn 200 tỷ đồng, nhiều phim khác ông tham gia cũng vượt mốc 100 tỷ. Nghệ sĩ quan niệm ông không quá bận tâm đến thành tích phòng vé mà giá trị đọng lại của tác phẩm.

Đào Anh Tuấn hiện không còn đặt nặng việc xuất hiện nhiều hay ít trên màn ảnh. Mỗi lần nhận lời tham gia một dự án, ông chỉ cân nhắc 2 điều: Yêu thích nhân vật và sự trân trọng, thân tình từ ê-kíp sản xuất.

Điều khiến Đào Anh Tuấn thấy mãn nguyện sau 40 năm làm nghề không chỉ là những vai diễn để lại dấu ấn mà còn là mái ấm bình yên với người bạn đời và các con đã trưởng thành.

"Tôi thấy mình đủ đầy vì có cả công việc lẫn gia đình hạnh phúc. Con cái thành đạt, còn mình có những vai diễn đáng nhớ, thế là đủ. Tôi vốn không phải người nhiều tham vọng", ông bộc bạch với VietNamNet.

Khán giả quen thuộc với Đào Anh Tuấn qua hình ảnh những người cha, người chồng hiền lành, chất phác. Ngoài đời, ông tự nhận mình may mắn hơn rất nhiều so với số phận các nhân vật từng thể hiện.

Niềm hạnh phúc của Đào Anh Tuấn còn đến từ việc vợ và các con luôn dõi theo, ủng hộ mỗi vai diễn của ông. Dù vậy, 2 con không nối nghiệp cha mà theo đuổi lĩnh vực y dược.

Đào Anh Tuấn có hôn nhân 35 năm tròn đầy bên bà xã. Nghệ sĩ giấu kín vợ con vì muốn giữ sự riêng tư.

Nam nghệ sĩ thời trẻ vốn từng có ước mơ theo ngành y nhưng không thể thực hiện vì hoàn cảnh cuộc sống. Bởi thế, khi các con thực hiện được điều mình từng dang dở, ông xem đó là một niềm vui lớn.

Đào Anh Tuấn và bà xã đã đồng hành từ năm 1991. Ba thập kỷ chung sống, ông nói mình không có bí quyết gì đặc biệt để giữ gìn hôn nhân ngoài việc biết nhường nhịn, rộng lượng và tha thứ. Hạnh phúc gia đình với ông đôi khi chỉ cần vậy.

Đặc thù công việc khiến nghệ sĩ thường xuyên xa nhà. Để yên tâm theo đuổi nghệ thuật, ông biết ơn sự thấu hiểu và hy sinh của vợ.

"Tôi đi làm, còn bà xã chăm lo tổ ấm. Lấy người làm nghệ sĩ phải chấp nhận cuộc sống như vậy. Đến giờ, sau ngần ấy năm, điều tôi có thể nói chỉ gói gọn trong hai chữ hạnh phúc", ông bày tỏ.

Ở tuổi 69, Đào Anh Tuấn vẫn giữ cho mình lối sống mộc mạc, dung dị. Ông không dùng điện thoại thông minh, không sử dụng mạng xã hội và vẫn gắn bó với chiếc điện thoại trắng đen.

“Nhiều khi mọi người chụp hình chung trên phim trường, còn bản thân chẳng lưu được tấm nào. Đến ảnh gia đình trong điện thoại cũng không có", ông tếu táo kể.

Nghệ sĩ Đào Anh Tuấn trong "Đàn bà xây tổ ấm".

Trong Đàn bà xây tổ ấm, Đào Anh Tuấn vào vai ông Bình - người cha gia trưởng luôn khuyên con gái nhẫn nhịn để giữ gìn hôn nhân. Nam nghệ sĩ xúc động ngay từ lần đầu đọc kịch bản vì ngoài đời cũng là một người cha có con gái đã lập gia đình. Những lo lắng và tình yêu dành cho con giúp ông dễ dàng đồng cảm với nhân vật.

Đào Anh Tuấn đặc biệt tâm đắc với phân cảnh ông Bình bàng hoàng nhận ra sự nhẫn nhịn mình từng áp đặt đã vô tình đẩy con gái vào bi kịch. Theo ông, giá trị của bộ phim không chỉ nằm ở sự thức tỉnh của người cha mà còn phản ánh áp lực, sự cô đơn và khát khao được sẻ chia của nhiều phụ nữ trong đời sống hiện đại.

Trailer phim "Đàn bà xây tổ ấm" do nghệ sĩ Đào Anh Tuấn đóng chính

Ảnh, clip: NVCC