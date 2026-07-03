Nghệ sĩ Bình Tinh vào thăm nghệ sĩ Minh Hòa. Ảnh được chụp trước khi tình trạng của ông chuyển biến xấu. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, nghệ sĩ Bình Tinh - Trưởng Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long cho biết tình trạng của nghệ sĩ Minh Hòa hôm nay bất ngờ chuyển biến xấu. Ông bị suy hô hấp, sốt cao nên được bác sĩ đưa vào lại Khoa Hồi sức tích cực (ICU).

"Hiện tại, các bác sĩ theo dõi, điều trị cho anh trong phòng ICU. Chúng tôi ở ngoài rất sốt ruột, chỉ có thể nguyện cầu cho anh được Ơn trên che chở", chị cho hay.

Tối 30/6, nghệ sĩ Minh Hòa của Đoàn Huỳnh Long bị đột quỵ trước giờ diễn. Thấy ông đột ngột có biểu hiện cứng tay chân, không nói được, Bình Tinh cùng một số thành viên trong đoàn đưa nam nghệ sĩ vào cấp cứu tại Bệnh viện An Bình.

Bác sĩ chẩn đoán Minh Hòa bị tai biến mạch máu não, tình trạng nguy kịch. Được cấp cứu kịp thời, ông vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Bình Tinh nói thêm, nghệ sĩ Minh Hòa có cuộc sống khó khăn, phải làm nhiều công việc để kiếm tiền nuôi vợ và con nhỏ. Cả đoàn đều biết điều này nên luôn quan tâm, chia sẻ với ông.

Từ lúc Minh Hòa nhập viện đến nay, Bình Tinh thay gia đình trả viện phí. Chị nói nếu quá trình điều trị và phục hồi chức năng của ông kéo dài, tốn kém, chị sẽ tìm cách xoay xở thêm.

Mi Lê