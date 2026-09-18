Sáng 18/9, Đại hội đại biểu Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội. Với tinh thần Đoàn kết - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập, đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành khóa mới với 10 NSNA, bà Trần Thị Thu Đông - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam.

NSNA Trần Thị Thu Đông.

Phát biểu tại đại hội, nghệ sĩ Trần Thị Thu Đông cho rằng, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh được yêu cầu giữ vững tính chân thực và những giá trị cốt lõi của nhiếp ảnh, đồng thời không ngừng đổi mới, sáng tạo, đưa nhiếp ảnh Việt Nam đồng hành cùng đất nước và hội nhập quốc tế.

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng lộ trình cụ thể triển khai các nghị quyết lớn của Trung ương, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ phù hợp với hoạt động nhiếp ảnh. Mục tiêu là xây dựng hội vững mạnh về tổ chức, chuyên nghiệp, toàn diện về hoạt động; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và bản sắc văn hóa nhiếp ảnh Việt Nam, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ mới, hội tập trung tạo điều kiện để hội viên sáng tạo các tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, phản ánh chân thực đời sống, đất nước, dân tộc và nhân dân; xây dựng bộ máy tinh gọn, không hành chính hóa; đẩy mạnh đào tạo cán bộ, công tác lý luận, phê bình; bồi dưỡng thế hệ trẻ và ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong hoạt động hội.

Ảnh: BTC